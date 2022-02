Paulo Londra y Rocío Moreno terminaron su relación hace un año y la joven de 23 años decidió demandarlo por "su dedicación a él y a sus hijas". | Fuente: Instagram

Hace unos meses, Paulo Londra se mostró feliz de anunciar que por fin era libre y podría sacar nueva música. Es más, en sus redes sociales mostró que está trabajando en un nuevo tema junto a su colega Lit Killah.

A pesar de que el ámbito laboral esté yendo de viento en popa, en el lado familiar las cosas no están marchando bien. Su expareja Rocío Moreno decidió demandarlo por “compensación económica”.

“Es por su dedicación a él y a sus hijas”, dijo la abogada de la joven de 23 años ya que, según el documento, Moreno dejó de estudiar y trabajar para poder acompañar a Paulo Londra en sus giras.

Aparte de la compensación económica, Rocío no descarta realizar otras acciones legales como un reclamo por alimentos debido a que, de acuerdo con la letrada, el recordado freestyler no le está pasando dinero para los gastos de su embarazo ni de su primera hija.

Paulo Londra y Rocío Moreno terminaron su relación

Rocío Moreno confirmó que su relación con Paulo Londra llegó a su fin hace un año. Si bien ya estaban distanciados, la joven esperaba un poco de consideración por parte de padre de sus hijos quien viajó a Estados Unidos y no le comunicó.

“Él no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”, dijo en televisión. “Isabela nació en julio del 2020, en plena pandemia, estábamos felices. Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos. Yo creí sus promesas y decidí apostar”, comentó.

Sin embargo, para Rocío Moreno, la gota que derramó el vaso fue que ya no quería hacer vida familiar: “Al tiempo empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, sentenció.

