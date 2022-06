Cynthia Erivo es el Hada Azul en el live-action de "Pinocho", película de Disney+. | Fuente: Composición

La actriz Cynthia Erivo será el Hada Azul en el live-action de “Pinocho” y en el tráiler de Disney+ y la plataforma compartió la primera imagen de cómo luce la artista en la nueva versión de esta producción.

En la película, se ve que la celebridad británica será diferente que el cuento ya que tiene el cabello corto, es decir, al ras del cuero cabelludo. Esto ha generado una serie de comentarios negativos por parte de los fanáticos del famoso cuento ya que el hada original, es rubia y con una cabellera abundante.

Cynthia Erivo ha hecho caso omiso a los comentarios que lee en las redes sociales y se ha mostrado orgullosa de interpretar a un personaje de un cuento infantil y más aún si se trata de ser el Hada Azul de "Pinocho".

Cabe precisar que Netflix también prepara el estreno de otra nueva versión de "Pinocho", escrita y dirigida por el ganador del Oscar Guillermo del Toro. Este proyecto animado será protagonizado por Ewan McGregor en la voz principal de Pepe Grillo. Se espera que la película llegue en diciembre de este año.

Así luce Cynthia Erivo en como el Hada Madrina en el live action de "Pinocho", película de Disney+. | Fuente: Disney+

Disney lanzó el primer tráiler de "Pinocho"

Disney acaba de lanzar el primer tráiler de “Pinocho”, una nueva versión de su clásico animado, que en esta oportunidad combina acción real con animación digital. En el podemos ver a Tom Hanks encarnando al carpintero Gepeto, así como a la actriz británica Cynthia Erivo, que hará del Hada Azul.

En el tráiler vemos a Gepeto, en una habitación llena de relojes de madera, arrodillado frente a la ventana, pidiendo un deseo a las estrellas: "Luz de estrella, estrella brillante, es la primera estrella que veo esta noche, ojalá pudiera, ojalá pudiera obtener el deseo que deseo esta noche”.

Luego, cuando el carpintero ya no está, una luz azul entra por la ventana y diferentes imágenes de la película pasan frente a nosotros a ritmo de la canción "When You Wish Upon a Star”, tema principal de la película animada de 1940, compuesta por Leigh Harline y Ned Washington.

Y acá cabe mencionar que, si bien se tratará de una película live-action, su animación respetará el diseño original de los personajes de hace ochenta años, lo cual es bastante notorio en Pepe Grillo, y en Pinocho, al que recién vemos al final.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.