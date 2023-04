El 4 de junio de 2022, Gerard Piqué y Shakira confirmaron su separación después de doce años. | Fuente: Instagram

Alejados del foco mediático desde que Shakira abandonó España con sus hijos Milan y Sasha para comenzar una nueva vida en Estados Unidos, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, padres de Gerard Piqué, reaparecieron en público durante un torneo de tenis en Barcelona.

Tras ser abordados por la prensa, ambos aseguraron que el exfutbolista se encuentra "muy bien" a pesar de los rumores de un decaimiento en su ánimo debido a la ausencia de los menores. "Todo estupendo", expresaron a Europa Press.

Sin embargo, evitaron revelar la fecha en la que Piqué viajará a Miami para reencontrarse con Milan y Sasha y disfrutar de sus primeros días con ellos en esta nueva etapa.

Un viaje que se produciría antes de que termine abril y que llega después de unas románticas vacaciones con Clara Chía en Dubai de la que, fieles a su hermetismo, han evitado en sus redes sociales.

¿Qué dijo Piqué sobre los temas que Shakira le dedicó?

Gerard Piqué habló sobre las indirectas que Shakira le ha venido dedicando en temas como Te felicito, Bizarrap Session #53, entre otros. Aunque ya se había referido a alguno de estos sencillos al usar un reloj Casio, en alusión a una de las letras de la colombiana, recién se mostró más serio frente a las canciones que le "salpicaron".



En una entrevista que le concedió al comunicador Gerard Moreno, presidente del equipo Jijantes FC que forma parte de la Kings League, el jugador español no escondió su enfado al lamentar que su expareja no tuviera en cuenta la salud mental de las personas a quienes le lanza indirectas en sus sencillos.

"Es un tema personal. El tema de tirar ‘beef’, que es la moda. Pero no pensamos las consecuencias que puede tener a nivel mental a la persona que se lo tiran. Queda muy bien a título personal, la puta ama, no sé qué... pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? Que alguien se suicide para luego pensar: 'oh, nos hemos pasado'", dijo.

Seguidamente, Gerard Piqué expresó su malestar sobre los seguidores de Shakira que suelen enviarle mensajes. "No sabes lo que he llegado a recibir de gente que es fan de ella. Barbaridades", sostuvo. "Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa. Me da igual lo que opine la gente. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti", añadió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.