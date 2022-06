Dwayne Johnson es el posible reemplazo para ser Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe 6'. | Fuente: Composición

Después de que se confirmó a Margot Robbie como parte del elenco de “Piratas del Caribe 6”, al parecer, ya hay un actor que lidera las apuestas para ponerse en la piel de Jack Sparrow, el protagonista de la saga.

Es de conocimiento que Disney no contará con la participación de Johnny Depp ya que, por el juicio entre el actor y su exesposa, se le cerraron muchas puertas. Además, el mismo actor reveló que “ni por un millón de dólares” volvería a trabajar con ellos.

Por ese motivo, la compañía buscó un reemplazo para Depp en un actor que no tenga escándalos ni haya tenido nada que ver con la justicia. En ese contexto, Dwayne Johnson, más conocido como ‘La Roca’, es el nombre más sonado para “Piratas en el Caribe”, de acuerdo con el medio Giant Freaking Robot, que anteriormente les ha atinado a sus filtraciones.

Hasta el momento ni Disney ni el mencionado actor se han pronunciado sobre este rumor que cada vez es más fuerte en la industria.

Johnny Depp no volverá a trabar para Disney

Durante el juicio contra Amber Heard, Johnny Depp aseguró que no volverá a interpretar a Jack Sparrow en "Piratas del Caribe" así Disney le ofrezca 300 millones de dólares.

El pasado 20 de abril, el abogado de Heard preguntó al actor sobre el mencionado papel, pues las acusaciones de su exesposa hicieron que su carrera se vea perjudicada y provocara que la compañía de Mickey Mouse le quitara su respaldo.

"Si Disney le llegara con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, nada en este mundo conseguiría convencerlo para volver a trabajar con Disney en una película de 'Piratas del Caribe', ¿correcto?". A lo que Depp respondió: "Eso es correcto".

Sobre el regreso de Johnny Depp a "Piratas del Caribe", Jerry Bruckheimer, productor del proyecto, reveló en una entrevista al diario The Sunday Time fue claro al decir: "En este momento no". Sin embargo, el productor ha dejado la puerta abierta para llegar a un nuevo acuerdo con el actor. "El futuro todavía no se ha decidido", agregó.

