Amber Heard perdió el juicio contra Johnny Depp por difamación. | Fuente: EFE

Johnny Depp ganó el juicio a Amber por difamación este miércoles 1 de junio después de casi dos meses de audiencias en el juzgado de Fairfax de Virginia, en Estados Unidos. Sin embargo, tras esta decisión del jurado, ¿la actriz puede apelar?

De acuerdo con el consultor y experto en Derecho, David Banks, es probable que quien pierda la batalla -en este caso la exesposa del actor- se reúna nuevamente con sus abogados para apelar: "Sospecho que habrá una apelación, hay mucho en juego, la reputación y la carrera de dos grandes estrellas del cine", dijo para Mirror.

En el caso de Amber Heard, estaría más interesada en presentar una apelación ya que ella ganó el caso con News Group Newspaper en el 2020 después de que el medio ‘The Sun’ etiquetara al actor como “agresor de esposas”.

¿Es probable que la actriz le pida disculpas a Johnny Depp? Según David Banks, eso estaría lejos de suceder debido a que ambas partes tienen un conflicto en común y las disculpas no remediarán el daño que se provocó.

Johnny Depp y su mensaje tras ganar el juicio contra Amber Heard

Desde su cuenta de Instagram, el actor Johnny Depp publicó una misiva de agradecimiento con las personas que lo apoyaron a lo largo de su juicio contra Amber Heard. A continuación, compartimos el comunicado que compartió el intérprete:

"Hace seis años, mi vida, la de mis hijos, la de mi entorno más cercano, y también, la vida de la gente que por muchos, muchos años me han apoyado y han creído en mí, cambió para siempre.

Todo en un parpadeo.

Se me formularon denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera.

Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado.

Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida, solo se tomó después de pensarlo mucho.

Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado", se lee en su mensaje.

