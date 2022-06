El rapero estadounidense Post Malone se convirtió en padre. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Emma McIntyre

En mayo de este año, el rapero estadounidense Post Malone anunció que se convertiría en padre por primera, fruto de su relación con una novia que todavía permanece en el anonimato. Este lunes, el artista dio a conocer que su bebé ya había nacido y es una niña.

Malone soltó la noticia de manera sutil durante una entrevista con el programa radial de Howard Stern, donde mientras mencionaba a qué hora se despertó para ir al estudio de grabación, apuntó que le había dado un beso muy temprano a su hija.

Stern, sorprendido, consultó si era solo la bebé de su novia, pero el cantante de "Better Now" confirmó: "Tuve una hija". Y seguidamente aclaró que hay matrimonio a la vista, pues ahora se encuentra comprometido con su pareja, quien todavía permanece en el anonimato.

Al medio TMZ, Post Malone ya había adelantado que sería papá y también que se encontraba en una felicidad plena con su relación, a la cual quería cuidar tanto como su salud.

Post Malone, un año prometedor

Austin Richard Post, más conocido por su nombre artístico Post Malone, inició su carrera en el 2016, cuando lanzó su primer disco de estudio, titulado "Stoney". Fue un debut exitoso, pueso logró posicionarse entre los cuatro proyectos más oídos de EE.UU.

En 2018, su segundo álbum, "Beerbongs and Bentleys", salió a la luz y repitió la misma fortuna que su primer trabajo discográfico, solo que esta vez alcanzó el primer puesto en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos.

Por este disco, además, Post Malone fue nominado a cuatro premios en los Grammy 2019, incluidas las categorías al álbum del año y canción del año. En la gala, se presentó junto a los Red Hot Chilli Peppers.

Aquel año, también lanzó su tercer álbum de estudio, "Hollywood's Bleeding".

Este 2022, Malone prepara el lanzamiento de su cuarto proyecto discográfico, titulado "Twelve Carat Toothache", así como una gira por Estados Unidos y Canadá. Un año prometedor para el artista de 26 años.

