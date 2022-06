La actriz acudió al juzgado para escuchar la sentencia del jurado. | Fuente: 2022 Getty Images | Fotógrafo: WIN MCNAMEE

Este miércoles llegó a su fin el juicio entre los actores Amber Heard y Johnny Depp, uno de los procesos más polémicos y mediáticos de los últimos años

La justicia estadounidense declaró responsable de difamación a Amber Heard sobre su expareja luego de haber realizado un artículo de opinión en el medio The Washington Post. Pese a ello, también ratificó que Depp habría incurrido en el mismo delito, aunque sin deber compensatorio.

Sin embargo, aunque el equipo legal del exactor de ‘Piratas del Caribe’ reclamaba 50 millones de dólares por el caso, el jurado ha ordenado pagar una cifra mucho menor.

¿Cuánto dinero tiene que pagarle Amber Heard a Johnny Depp por perder el juicio?

Debido a la sentencia del jurado, Amber Heard tendrá que pagar 15 millones de dólares a Johnny Depp, de los cuales 5 millones son por daños punitivos y los otros 10 por indemnización compensatoria.

No obstante, pese a que el justicia dictaminó unánimemente que la actriz difamó a su exesposo, también le dió la razón en uno de los tres cargos de la contrademanda.

En dicho punto, el equipo legal de Amber argumentó que el abogado de Johnny, Adam Waldman, la difamó al calificar de “montaje” las denuncias de abuso sexual.

Aunque Amber Heard, en dicha solicitud, solicitaba 100 millones de dólares por indemnización, solo recibirá dos millones.

No hubo riesgo de prisión

Independientemente del resultado, no había ninguna posibilidad de que Johnny Depp o Amber Heard recibieran una sentencia de prisión, o incluso un cargo penal , como resultado de la decisión del tribunal. Esto se debe a que el caso en curso es un juicio civil, no un caso penal, y ninguna de las partes está siendo juzgada por cargos penales.

En un caso de tribunal civil, una entidad (el demandante) acusa a otra (el demandado) de algún delito o acto dañino, sin presentar cargos penales contra ellos. Cuando alguien es demandado por sus acciones, se presenta un caso civil.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.