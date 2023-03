Desde 1993 hasta 1995, Amy Jo Johnson interpretó a Kimberly, la Ranger rosa, y después tuvo un cameo en el reboot ‘Power Rangers’ en el 2017. | Fuente: Composición

Después de que Netflix lanzara el tráiler por los 30 años de ‘Power Rangers’, muchos fanáticos se dieron cuenta que faltaron algunos Rangers originales y consideraron que era más un especial que un homenaje.

Una de las grandes ausencias es Amy Jo Johnson, la Ranger rosa. Tras escuchar los rumores de que no estaría en este programa porque no le pagaban lo que le ofrecieron, decidió contar las verdaderas razones para no formar parte.

“Por favor, paren de decir que no he hecho la reunión por dinero. Simplemente no es verdad. Quizá simplemente no quería llevar mallas ajustadas a mis 50 años o no podía ir a Nueva Zelanda durante un mes. O nada que les importe. Jason David Frank y yo decidimos no ir por nuestros propios motivos. Grabaron antes de que él muriera", escribió la actriz en un tuit.

Desde 1993 hasta 1995, Amy Jo Johnson interpretó a Kimberly, la Ranger rosa, y después tuvo un cameo en el reboot de 2017. Sin embargo, su carrera fue más allá de 'Power Rangers'. Fue un personaje importante de 'Felicity' y 'Flashpoint', ha grabado tres discos y ahora se dedica a dirigir películas como 'Tammy's always dying' o episodios de series como 'Superman & Lois'.

Como se recuerda, los 'Power Rangers' llegaron a la televisión en la década de 1990. Inspirados en la franquicia japonesa 'Super Sentai Series', tuvieron tres primeras temporadas exitosas que captó miles de fans alrededor del globo.

Desde entonces, la saga no se detuvo, con distintas series que acumulan casi mil episodios. Entre ellas, destacan 'Power Rangers Turbo', 'Power Rangers Lost Galaxy', 'Power Rangers Lightspeed Rescue', y entre las más recientes, 'Power Rangers Beast Morphers' y 'Power Rangers Dino Fury'.

'Power Rangers' tendrá un especial en Netflix por sus 30 años



Netflix publicó el primer tráiler de 'Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always', un especial en el que reunirá a las estrellas que pasaron por la serie estadounidense a lo largo de sus diferentes etapas.

Además, la plataforma confirmó la fecha de lanzamiento de esta nostálgica propuesta, que se estrenará el próximo 19 de abril y servirá para conmemorar el 30 aniversario de los pilotos de Zords.

'Once & Always' traerá de vuelta a muchos de los actores originales como Steve Cárdenas (Rocky, el Power Ranger Rojo), Johnny Yong Bosch (Adam, el Ranger Negro), Karan Ashley (Aisha, la Power Ranger Amarillo), Catherine Sutherland (Katherine, la Rosa) y Barbara Goodson (que volverá a poner voz a Rita Repulsa).

Algunos de ellos llevaban más de 20 años sin ponerse el traje y en esta ocasión lo harán para un capítulo del que todavía no se sabe la duración. Quienes vuelvan a este capítulo especial deberán luchar "con una amenaza familiar del pasado": Rita Repulsa.

"En mitad de una crisis mundial, los Power Rangers son llamados una vez más para ser los héroes que el mundo necesita", indica la sinópsis que Netflix compartió en un comunicado.

El tráiler de 'Once & Always' también muestra un homenaje a la fallecida actriz Thuy Trang, que interpretó a la Ranger Amarilla hasta la mitad de la segunda temporada. Además, el especial contará con la participación de Charlie Kersh, quien actuará como la hija del personaje de Trang.

Otro homenajeado en este especial será Jason David Frank, el legendario Ranger Verde, que falleció en noviembre pasado luego de atravesar por problemas de depresión.

