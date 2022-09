El publicista de Olivia Newton-John está furioso porque la fallecida cantante y actriz fue excluida del tributo "In Memoriam" de los Emmy 2022. | Fuente: AFP

Michael Caprio, el publicista de la fallecida Olivia Newton-John, expresó su molestia, porque la cantante y actriz fue excluida del tibuto 'In memoriam' en los Emmy 2022, e insistió que ella merecía ser honrada en la ceremonia.

En declaraciones a TMZ, el agente señaló que hacerle este desaire a la protagonista de 'Grease' significa una gran decepción para su familia y sus fanáticos, que aún se encuentran afectados por la muerte de la artista

Caprio sostiene que la decisión de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión no fue la correcta, dada la amplia trayectoria de Olivia Newton-John en Hollywood y especialmente en la televisión, donde hizo apariciones en "American Idol", "RuPaul's Drag Race", "Murphy Brown", "Glee" y 'DWTS'.

Los fans de Olivia Newton-John no quedaron muy contentos con la edición 74 de los Emmy, al descubrir que la actriz y cantante no fue incluida en el homenaje 'In memoriam' que la gala brindó a los fallecidos de la industria audiovisual en el último año.

Entre las celebridades que sí fueron reconocidas se encuentran los actores Betty White, Bob Saget, Sidney Poitier y James Caan.

El legado de Olivia Newton-John



Nacida en el Reino Unido, pero criada en Australia, Olivia Newton-John (Cambridge, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de If Not for You, Let Me Be There y Have You Never Been Mellow, aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar Grease, que se convirtió en el musical más taquillero del siglo XX.

La cantante comenzó en el mundo de la música en la década de los 60, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio hasta 1971 con su versión de If Not for You, un sencillo compuesto por Bob Dylan, que también grabó George Harrison.

Tras colaborar con estrellas de la época como Cliff Richard, Olivia Newton-John ganó su primer Grammy en 1973 por su álbum debut Let Me Be There, en la categoría de música country. Un año después, representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión.

A lo largo de su carrera, que luego se inclinó más hacia el pop, la cantante logró cinco números uno en las listas estadounidenses, incluyendo sus clásicos Physical, Have You Never Been Mellow y You're the One That I Want, este último parte de la banda sonora de Grease.

