La organización mundialista ha mantenido en reverva los nombres de los artistas que formarán parte de este espectáculo. | Fuente: AFP

El domingo, 20 de noviembre, se dará inicio al Mundial Qatar 2022, donde Ecuador jugará el partido inaugural contra el equipo anfitrión en el estadio Al Bayt en la ciudad de Jor a las 11:00 a.m. (hora Perú). Una hora antes, se realizará la ceremonia de apertura, la cual ha estado rodeada de incógnitas y polémicas en los últimos días.

La organización mundialista ha mantenido en reserva los nombres de los artistas que formarán parte de este espectáculo. Sin embargo, ya existen algunas confirmaciones de las figuras que pondrán el marco musical a este evento deportivo. El primero en la lista es el cantante surcoreano Junkook, miembro de la agrupación BTS que tendrá una performance de 30 minutos sobre el escenario.

También estarán la estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares; los tres artistas interpretan el tema 'Tukoh taka', el himno oficial del torneo.

Sin embargo, Doha albergará decenas de conciertos durante el certamen, por ejemplo, el FIFA Fan Festival, un evento gratuito con capacidad para 40 mil aficionados en el parque Al Bidda, anunció la presencia de Omar Montes para el 30 de noviembre, además de Black Eyed Peas, Julian Marley, Clean Bandit y Sean Paul, en días posteriores.

Por otro lado, también hay rumores que mencionan a Robbie Williams, Jason Derulo, Craig David, J Balvin, Ozuna, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie; aunque estos artistas aparecieron en un posteo, que luego fue borrado de la cuenta oficial de World Musica Award.

Los artistas que dijeron no a Qatar 2022

Hace unos días circuló un rumor sobre la presencia de Shakira en la fiesta de apertura. Sin embargo, el último jueves la cantante colombiana informó que finalmente no participará en el evento mundialista, según han señalado a EFE fuentes de su entorno.

En ese sentido, la cantante latinoamericana se suma a otras estrellas que han decidido no participar en este torneo por su rechazo a la situación social y política en Qatar.

La cantante, de hecho, nunca había confirmado su participación en el torneo como artista ni tampoco había anunciado ninguna canción para el mismo, contrariamente a lo que sucedió con su famoso Waka Waka en el Mundial de Sudáfrica, en 2010.

Hace poco, Dua Lipa expresó su rechazo a que el Mundial se desarrolle en el país arábico y manifestó que no actuará en su ceremonia inaugural. Y la misma reacción han seguido el cantante Rod Stewart y el líder de la banda The Cure, Robert Smith.

Desde su cuenta de Twitter, Smith puso fin a las especulaciones que apuntaban a que se presentaría en el evento deportivo. "Odio decepcionar a todos, pero a pesar de los rumores no estaremos en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo", dijo al inicio de su mensaje. "Y también he informado a Gareth Southgate que no estoy disponible para la selección", ironizó.

Por su parte, Rod Stewart confesó que la organización de Qatar 2022 le ofreció "más de un millón de dólares" hace 15 meses para que actúe en la inauguración. "Lo rechacé", afirmó el intérprete británico en una entrevista con el diario The Sunday Times. "No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas", agregó.

El boicot contra Qatar 2022 entre figuras del mundo de la música se debe a que derechos humanos a favor de las mujeres y la comunidad LGTBI se encuentran vulnerados en dicho país. A la fecha, en Qatar hay un castigo de siete años en prisión si alguien es homosexual, y además rige un sistema que condiciona a las mujeres a depender de un tutor varón.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.