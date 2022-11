Bruno Fernandes: "No tengo ningún problema con Cristiano Ronaldo" | Fuente: AFP

Alivio para Portugal cuando la Copa del Mundo se aproxima. Bruno Fernandes aseguró que no tiene ningún problema con Cristiano Ronaldo, su compañero en el Manchester United y con el que protagonizó un video que se hizo viral en redes sociales, por la forma del saludo entre ambos, a la llegada del mediocampista a la concentración lusa para Qatar 2022.

"No tengo ningún problema con nadie", dijo Bruno Fernandes en ‘Sky Sports’, tras el amistoso que Portugal derrotó 4-0 a Nigeria con doblete del capitán del Manchester United y sin la presencia de Cristiano Ronaldo, baja por una complicación de gastritis.





"Yo hago mi trabajo y, como me dijo una vez un entrenador, lo que puedes controlar es a ti mismo. Creo que todos pensamos igual, tienes que controlar lo tuyo, hacerlo lo mejor posible y eso es todo", añadió Bruno Fernandes, que ha vivido en primera persona la explosión de Cristiano en el United, con su controversial entrevista con Piers Morgan.





Sin divisiones entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes son compañeros en Manchester United desde el 2021 | Fuente: EFE

Bruno Fernandes explicó que la imagen entre él y Cristiano Ronaldo, a la llegada a la concentración, se malinterpretó porque se publicó sin sonido y que, si los hubieran escuchado, entenderían que fue una broma.

"Ahora estamos concentrados con Portugal, el Manchester United llegará después del Mundial", declaró.

En la entrevista concedida, Cristiano Ronaldo, que solo lleva anotados tres goles en la actual temporada con los 'Red Devils' y no se ha ganado un lugar como titular en el conjunto de Erik Ten Hag, no dudó en criticar al cuadro de Old Trafford.

“Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado”, apuntó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

¿Cuándo debuta Portugal en el Mundial Qatar 2022?

Portugal sueña con ganar por primera vez la Copa del Mundo y contará por quinta ocasión con su goleador histórico Cristiano Ronaldo. El cuadro luso, campeón de la Eurocopa 2016, está en el grupo H en Qatar 2022, donde chocará con Uruguay, Corea del Sur y Ghana.

El debut del elenco dirigido por Fernando Santos en Qatar 2022 será el jueves 24 de noviembre ante Ghana. Cuatro días después medirá fuerzas con Uruguay y cerrará la fase de grupos contra Corea del Sur.





RPP en Qatar 2022

En la Mira de Qatar - Grupo H

En la previa del estreno mundialista para las cuatro selecciones, Portugal y Uruguay parten con muchas chances de acceder a la segunda ronda, pero tanto el cuadro ghanés como Corea del Sur, buscarán conseguir los resultados que los ubiquen en una posición expectante. Escucha a Alan Diez y Luis Sandoval, que definen a las últimas selecciones que se ubicarán en los octavos de final de Qatar 2022.