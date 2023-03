'Kill Bill', 'Bastardos sin gloria' y 'Pulp Fiction' son algunas de las 10 películas que Quentin Tarantino dirigió. | Fuente: Composición

El genio del cine Quentin Tarantino está cumpliendo 60 años este lunes 27 de marzo. Por ello, es un buen momento para repasar las mejores películas del famoso director quien se puso un límite: filmar 10 películas antes de llegar a esta edad y retirarse.

Quiere evitar lo que él denomina “Cine de Geriátrico”, no quiere llegar a viejo y contar historias por encargo o tener que responder a la moda del momento. Ha generado su propio universo, violento, sarcástico, fetichista.

Quentin Tarantino es un gran referente en los nuevos cineastas y su última película fue 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019) que obtuvo diez nominaciones a los premios Oscar, de los cuales solo ganó dos en la categoría a 'Mejor actor principal' y 'Mejor diseño de producción'. En 2022, el director también reveló que tenía planes para regresar a la televisión y recientemente publicó su libro Cinema Speculation, pero con él nunca se sabe.

Las 10 mejores películas de Quentin Tarantino

1. Reservoir Dogs (1992)

Esta película también es conocida como 'Perros de calle' y es una de las primeras producciones de Quentin Tarantino. A pesar de que su debut como director no tuvo mucha repercusión en esa época, después de años se volvió un film de culto tras el estreno de Pulp Fiction que llegó dos años después.

'Reservoir Dogs' cuenta la historia de unos atracadores que están planeando un robo de diamantes, pero no sale como pensaron y la policía los espera. Esto se vuelve en desconfianza y buscan quién los traicionó en medio de torturas y sangre.

2. True Romance (1993)

El guion de 'Amor a quemarropa' o 'Escape salvaje' es netamente de Quentin Tarantino y es dirigida por Tony Scott. Además, es la película más desapercibida de él. Para su financiación, encontró una empresa de nombre Morgan 'Creek Productions' y fueron ellos quienes contrataron a Scott porque, en esa época, estaba de moda.

'True Romance' fue un fracaso absoluto, y eso, que entre el reparto cuenta con gente como Brad Pitt, Christopher Walken y Gary Oldman.

3. Pulp Fiction (1994)

Considerada una de las mejores películas de Quentin Tarantino, 'Pulp Fiction' tiene como protagonistas a grandes actores como Uma Thruman, John Travolta, Bruce Willis y Samuel L. Jackson. La violencia explícita y la manera contar historias en primer plano lo puso en la boca de todos.

A pesar de que su guion fue muy criticado, Tarantino se abría camino dejando su marca como director de la violencia.

4. Jackie Brown (1997)

En 'Jackie Brown' aparece nuevamente Samuel L. Jackson y compartirá roles como pareja criminal de Robert De Niro, quien participó por primera vez en una cinta de Quentin Tarantino.

La película está basada en la novela 'Rum Punch' (Cóctel explosivo) y trata sobre cómo planificar un atraco al estilo 'Reservoir Dogs'. Este es un film que contiene mucho humor negro al estilo Tarantino.

5. Kill Bill Vol. 1 y Vol. 2 (2003 – 2004)

Esta historia de venganza es protagonizada por Uma Thurman, considerada una de las musas de Quentin Tarantino. La primera cinta se estrenó en el 2003 y, a pesar de que iba a ser solo una y duraba cuatro horas, decidió separarla en dos volúmenes.

Una historia de venganza que mezcla cine japonés, Spaghetti Westerns y Horror italiano. Toda una secuencia de acción, venganza y sangre al más puro estilo Tarantino. Y en la segunda parte, descubrimos toda la verdad sobre 'La novia', su maestro, su amor y todo lo que le llevó a apartarse de ese mundo oscuro creado alrededor de ella.

6. Death Proof (2007)

'Death Proof' fue un fracaso en la taquilla en el 2007 por su humor negro y de clasificación B. La película trata sobre un hombre que utiliza su coche como arma y mata a todo el que se cruza en el camino. Todo va bien hasta que una de las víctimas busca venganza.

7. Bastardos sin gloria (2009)

Una de las mejores películas de Quentin Tarantino. Un cruce entre nazismo y judíos rabiosos. 'Bastardos sin gloria' es una historia inventada sobre cómo un grupo de soldados americanos judíos se vengan de los nazis y articulan un plan para matar a Hitler.

Con humor negro, drama, acción y suspenso, tiene en el elenco a Brad Pitt y Christoph Waltz para los papeles principales. Este último ganó un Oscar a 'Mejor actor de reparto' en el 2010 por su papel del coronel Hans Landa.

8. Django Desencadenado (2012)

'Django Sin Cadenas' narra la historia de un hombre negro esclavizado que ha recuperado la libertad y que, junto al cazarrecompensas, el doctor King Schultz, empezarán la búsqueda de los tres hermanos Brittle, los criminales más buscados al Sur de los Estados Unidos.

A cambio, el Dr. Schultz se comprometerá a ayudar a Django a encontrar y liberar a su esposa. Un Western totalmente distinto a los clásicos originales, donde el enfrentamiento racial, la justicia y la libertad se entremezclan entre vaqueros y tiroteos.

9. Los odiosos ocho (2015)

Una película que mezcla el suspenso y un grupo de locos que no dudarán en usar las armas cuando sea necesario. Los diálogos serán la base del film, una mezcla entre thriller y Western moderno, donde un grupo de personas quedarán atrapadas en una cabaña a consecuencia de una ventisca. Como espectador, deberás elegir entre quién es el bueno y quién es el malo, un film en lo que nada es lo que parece entre los 8 más odiados.

10. Érase una vez en… Hollywood (2019)

'Once Upon a Time in Hollywood', se estrenó en agosto de 2020 en Perú, contó con un reparto espectacular que incluyó a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch y Dakota Fanning, entre otros.

Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate. Ella fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta "La Familia", cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad estadounidense y marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60.





