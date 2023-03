Quentin Tarantino fue claro en asegurar que se retiraría del cine tras filmar diez películas. | Fuente: AFP

El oscarizado director Quentin Tarantino está próximo a dirigir The Movie Critic, una cinta que podría ser la última que lleve a cabo.

Según una exclusiva del medio especializado The Hollywood Reporter, fuentes cercanas al cineasta aseguraron que el director de Pulp Fiction (1995) tiene previsto empezar con la producción de la cinta en otoño del año en curso.

El filme, que aún no cuenta con un estudio asociado, está basado en el guión titulado The Movie Critic que él mismo escribió y del cual solo se sabe que centra su historia en una crítica de cine de la década de los setenta.

Según la publicación, la cinta podría estar basada en la vida de Pauline Kael, una de las críticas de cine más influyentes de su época, famosa por su irreverencia y poca objetividad de sus escritos, respetada por diversos cineastas y colegas, entre ellos Tarantino.

En el pasado, el cineasta había mencionado que su carrera como director de cine estaba limitada a la realización de diez películas y que deseaba retirarse a los 60 años.

Filmografía de Quentin Tarantino

Las nueve películas que forman parte de su conteo son: Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1995), Jackie Brown (1997), dos filmes de Kill Bill (2003), Death Proof (2007), Unglorious Basterds (2009), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Quentin Tarantino, que este año cumplirá 60 años, también ha dejado claro que la saga de Kill Bill cuenta únicamente como una película, y ha dejado fuera del conteo trabajos de dirección como My Best Friend's Birthday.

Su última película Once Upon a Time in Hollywood obtuvo diez nominaciones a los premios Oscar, de los cuales solo ganó dos en la categoría a mejor actor principal y mejor diseño de producción.

En 2022, el director también reveló que tenía planes para regresar a la televisión y recientemente publicó su libro Cinema Speculation. (EFE)



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: