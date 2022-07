Quentin Tarantino y Daniella Pick se convierten en padres por segunda ocasión | Fuente: AFP

Quentin Tarantino y Daniella Pick se convirtieron en padres por segunda vez. El cineasta y la cantante dieron la bienvenida al nuevo miembro de la familia el pasado sábado 2 de julio. Así lo confirmó un representante de la pareja a través de un comunicado dado a conocer por la revista People.

"Daniella y Quentin Tarantino están felices de anunciar que Daniella dio a luz a su bebé el 2 de julio de 2022, una hermana pequeña de Leo, su primer hijo", expresó la pareja en el comunicado.

En febrero pasado, la pareja comunicó que esperaban a su segundo hijo; por el momento, se desconoce el nombre de la recién nacida. Quentin, de 59 años, y su esposa Daniella, de 38, se casaron en noviembre de 2018, ambos se conocieron en 2009, cuando el cineasta estaba en Israel, tierra natal de Pick.

💥¡¡¡ Quentin Tarantino y su esposa Daniella se han convertido en padres, por segunda ocasión, de una niña que nació el 2 de julio !!!💥 pic.twitter.com/NxkdAi2qIE — Movie Crazy Planet 🎬🍿 #StrangerThings #MsMarvel (@MovieCrazyP) July 5, 2022

¿POR QUÉ QUENTIN TARANTINO LLAMÓ LEONARDO A SU PRIMER HIJO?

Sobre Leonardo, el primer hijo de la pareja, al inicio se especuló que Quentin Tarantino lo nombró así en honor a su colaborador y buen amigo Leonardo DiCaprio, pero el cineasta salió a desmentir tal información a través de una entrevista que concedió a Jimmy Kimmel.

"Casi no lo nombramos así porque la gente supondría que lo nombré en honor a Leonardo DiCaprio. No hay nada de malo en eso, pero... lleva el nombre del abuelo de mi esposa, pero también porque, en nuestros corazones, él era nuestro pequeño león", explicó.

De acuerdo al citada publicación, actualmente, los esposos dividen su vida entre Los Angeles e Israel para dedicarle el mayor tiempo posible a sus hijos. Daniella, hija del cantante israelí Tzvika Pick, empezó a salir con Quentin después de conocerlo en 2009 cuando él estaba promocionando la cinta Bastardos sin gloria.

El flechazo fue tan intenso que el cineasta no cumplió con una de sus promesas: la de no casarse hasta no terminar con las 10 películas con las que dijo que daría por finalizada su carrera. Se casó incluso antes de estrenar el noveno filme, "Había una vez... en Hollywood", protagonizado por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.