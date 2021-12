Raphy Pina irá a juicio por posesión ilegal de armas. | Fuente: Instagram

El productor musical y prometido de Natti Natasha, 'Raphy' Pina, tendrá que presentarse frente a un juez federal en Puerto Rico para responder a las acusaciones en su contra por supuesta posesión ilegal de armas.

De acuerdo con medios internacionales, el próximo 13 de diciembre se llevará a cabo este juicio donde el artista enfrenta cargos por posesión ilegal de armas de fuego y otro por posesión de un arma automática.

Este hecho se viene dando desde el 10 de abril de 2020 cuando el FBI allanó la casa de 'Raphy' Pina en Caguas Real, Puerto Rico. Según las autoridades, el prometido de Natti Natasha tenía una pistola tipo Glock de 9 milímetros que había sido modificada para disparar en automático y varios calibres.

El juez Francisco Besosa aseguró que el juicio se realizará sí o sí el 13 de diciembre después de haber escuchado ambas versiones de las partes involucradas. Además, el fiscal encargado del caso reveló que no se llegó a un acuerdo entre la defensa del productor musical y las autoridades.

Casos judiciales de 'Raphy' Pina

Pina, también conocido como "Mr. Sold Out" por vender totalmente presentaciones de sus artistas, ya ha sido vinculado previamente con varios casos judiciales.

El más reciente fue en 2016, cuando fue sentenciado a dos años de probatoria y a pagar una multa de 150 mil dólares por fraude hipotecario, librándose así de ir a prisión.

Dicha sentencia fue producto de un acuerdo con la Fiscalía federal de EE.UU., país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, mediante el cual el productor se declaró culpable de un cargo de fraude bancario y se le archivaron otros.

De acuerdo con las autoridades, Pina participó en el año 2012 de un esquema para defraudar a la institución bancaria Doral Bank por 4,1 millones de dólares, mediante la compraventa de una residencia en el área de exclusivas viviendas Palmas del Mar, en Humacao.

Los cargos que se archivaron fueron, entre otros, por lavado de dinero y, originalmente, Pina se exponía a una pena de hasta 30 años de cárcel.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.