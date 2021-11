"Rápidos y Furiosos 10": Vin Diesel le pide a Dwayne Johnnson que regrese como Hobbs. | Fuente: Twitter

A través de redes sociales, Vin Diesel compartió una foto con Dwayne Johnson donde le pide que se una a la penúltima saga de “Rápidos y Furiosos”. El artista que le da vida a Dominic Toretto publicó la carta que le escribió a su compañero.

"Mi hermano pequeño Dwayne... ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino”, escribió el actor. Además, comentó que, a pesar de que ambos hayan terminado su relación de amistad, sus hijos aún se refieren a ‘La Roca’ como ‘Tío Dwayne’.

"No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíen buenos deseos", agregó Vin Diesel. Como se recuerda, Johnson se puso en la piel del agente federal Luke Hobbs en “Rápidos y Furiosos 5” (2011) y repitió su personaje en las tres películas siguientes hasta tuvo un spin-off.

La enemistad de los actores salió a la luz en el 2016 cuando terminaban de grabar “R&F” en el 2017, sin embargo, esta fue una iniciativa de ‘Dom’ para que vuelvan a rodar juntos una de las películas más famosas del cine.

El mensaje de Vin Diesel para que Dwayne Johnson vuelva a interpretar a Hobbs en "Rápidos y Furiosos 10". | Fuente: Instagram

¿Cuándo se etrena "Rápidos y Furiosos 10"?

Tras el éxito de “Rápidos y Furiosos 9”, se confirmó que la décima entrega de una de las sagas más exitosas del cine protagonizada por Vin Diesel, llegará el 2023.

De acuerdo con la revista Entertainment Weekly la fecha de lanzamiento que, posteriormente, fue confirmada por medios especializados en Hollywood como Variety o Deadline, será el 7 de abril.

“Rápidos y Furiosos 10” será la penúltima de esta enorme saga de acción, carreras de autos y máxima adrenalina, ya que está previsto que Vin Diesel y compañía se despidan con la undécima cinta y Justin Lin será el director de esas dos últimas películas.

Las cintas diez y once no supondrán, sin embargo, el final definitivo de "Fast & Furious" sino solo el cierre de su trama central puesto que está previsto que se hagan películas derivadas que amplíen el universo narrativo de estas historias que han triunfado en las salas de todo el planeta.





