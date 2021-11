En conversación exclusiva con RPP Noticias, Dwayne Johsnon se mostró satisfecho por el resultado obtenido con “Alerta Roja”, su nueva apuesta que ya está disponible en Netflix. | Fuente: Netflix © 2021 | Fotógrafo: Frank Masi/Netflix © 2021

Dwayne ‘La Roca’ Johnson jamás pensó que una pandemia (causada por el nuevo coronavirus) lo llevaría a rodar una cinta como “Alerta Roja”, que necesita de altos protocolos de bioseguridad para evitar los contagios por el gran número de escenas de acción. Sin embargo, para el actor de “Rápidos y furiosos”, fue un gran reto que pudieron superar.

En conversación exclusiva con RPP Noticias, ‘The Rock’ Johnson se mostró satisfecho por el resultado obtenido con “Alerta Roja”, su nueva apuesta que ya está disponible en Netflix.

“(Se hizo) con mucho cuidado y la mayor seguridad posible. Fue un gran reto porque tuvimos que dejar de grabar por la pandemia, todo alrededor del mundo también tuvo que parar, y luego regresamos, tuvimos que grabar durante la pandemia y mientras la variante delta empezaba a elevarse”, comentó.

El actor resaltó que grabar en medio de una pandemia fue un reto, "pero tuvimos medidas muy estrictas y seguras”.

“Tuvimos cerca de 100 personas aisladas y que venían a trabajar todos los días, disciplinadas, con mascarillas, haciéndose pruebas porque en ese entonces todavía no se distribuían vacunas, así que tratamos de hacer lo mejor que pudimos de la manera más segura posible. Ahora cuando vuelves a ver la película, lo único que le importa a la gente es si logramos una gran película y creo que lo hicimos”, añadió.

Johnson resalta que el elenco protagonista de “Alerta Roja” ha tenido una gran química.

“Creo que logramos la combinación entre acción y comedia bastante bien y croe que he hecho varias películas en el pasado con acción y comedia, al igual que Ryan Reynolds en varias de sus películas. Gal Gadot puede ser muy divertida y ha tenido un toque más ligero en sus películas, así que creo que hicimos un gran trabajo: acción realmente brutal, comedia realmente divertida y una excelente química también”, sostuvo.

UN VIAJE PARA LA AUDIENCIA

Dwayne Johnson menciona que su papel como John Hartley en “Red notice” le ha permitido llevar a la audiencia a un viaje inolvidable a través de diversos países y locaciones en el mundo.

“Hay una sorpresa en la película que tiene que ver con mi personaje. Creo que en el pasado he interpretado a varios personajes, que eran muy buenos en lo que hacen, pero en este caso amé esta película, amé que se desarrolle por todo el mundo, me encanta que se sitúe dentro del mundo del arte valioso, coleccionistas de objetos invaluables, además me encantó la idea de llevar a la audiencia a través de un viaje y luego sorprenderlos con algo que no se esperaban pero que al final les terminará gustando”, añadió.

Además de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, el elenco lo completan Ritu Arya y Chris Diamantopolous. La cinta está escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber, con quien Johnson ya trabajó anteriormente en ”Skyscraper”.

