Marco Reus y Scarlett Gartmann: un romance que brilla en el fútbol y la moda

A principios de mayo de 2024, Marco Reus anunció su salida del Borussia Dortmund tras llegar a un acuerdo con el club para no renovar su contrato, que finaliza el 1 de junio, después de la final de la Champions League donde se enfrentará al Real Madrid.

El jugador de la selección alemana en el Mundial de Rusia 2018 llegó al Signal Iduna Park en la temporada 2012 y, doce años más tarde, se despide. Durante su tiempo con los 'negriamarillos', anotó 120 goles en 295 partidos de la Bundesliga.

Desde entonces, Marco Reus ha sido una figura central en el equipo, conocido por su capacidad para marcar goles, crear oportunidades y su liderazgo en el campo. Sin embargo, detrás de campo, recibe el apoyo incondicional de su esposa, la modelo Scarlett Gartmann, y sus dos hijas. A pesar de que causó tristeza en sus fanáticos por su despedida del Borussia Dortmund, creció la intriga sobre su vida familiar. Aquí te la contamos.

En diciembre de 2019, la pareja se casó en una ceremonia privada, consolidando su compromiso mutuo.Fuente: @marcinho11

Fútbol y moda: el romance de Marco Reus y Scarlett Gartmann

Scarlett Gartmann es una modelo alemana. Ha trabajado con varias marcas de moda y es conocida por su elegancia y presencia en el mundo del modelaje. La vida de Scarlett ha estado marcada por desafíos, ya que perdió a su padre cuando tenía siete años y fue criada por su madre, Christine, y su abuela. Desde una edad temprana, desarrolló una pasión por los caballos y la equitación, al mismo tiempo que encontraba su vocación en el mundo del modelaje.

Su pasión por la equitación la llevó a participar en eventos destacados, como la carrera de la Copa Magnolia 2021 en el Festival de Goodwood. En el camino conoció al futbolista alemán Marco Reus con quien comenzó su relación en 2015 y desde entonces, han sido una pareja muy unida y han compartido muchos momentos importantes juntos.

En diciembre de 2019, se casaron en una ceremonia privada, consolidando su compromiso mutuo. Fruto de su matrimonio le dieron la bienvenida a su hija nacida en marzo de ese mismo y, tiempo después, recibieron a su segunda bebé. Ambos han compartido su alegría de ser padres, mostrando su lado familiar en diversas ocasiones; sin embargo, para cuidar la integridad de los niños, Reus opta por taparles el rostro en las fotos.

Por otro lado, no todo fue color de rosa para Scarlett Gartmann. En 2017, tras participar en numerosas campañas publicitarias, la modelo se vio envuelta en una polémica. Fue llamada a declarar en los tribunales debido a unas fotografías en las que aparecía luciendo distintos productos, como relojes y bolsos. Estas imágenes incumplían la legalidad alemana al realizar publicidad encubierta.

Gartmann ya había trabajado con marcas muy conocidas antes de su relación con Reus, pero tras hacer público su romance, se convirtió en una de las modelos más solicitadas de Alemania. Ella ha sido un gran apoyo para Marco Reus, especialmente durante los momentos difíciles en su carrera, como las lesiones que ha sufrido. De la misma manera, Reus ha apoyado la carrera de Gartmann en el mundo del modelaje.

La pareja es muy activa en redes sociales, donde comparten aspectos de su vida juntos, desde momentos familiares hasta eventos profesionales. Esto les ha permitido conectar con sus seguidores y compartir su felicidad como pareja.

¿A qué hora y dónde juega Real Madrid vs Borussia Dortmund?

El partido entre Real Madrid vs. Borussia Dortmund se jugará a las 2:00 p.m. de hora peruana, en Wembley Stadium. El árbitro designado por UEFA es Slavko Vincic (Eslovenia), quien estuvo en el Mundial Qatar 2022. La final EN DIRECTO será transmitida a todo el Perú y Sudamérica por ESPN y en señal abierta a través de ATV. Por vía streaming el compromiso va mediante STAR Plus. RPP transmitirá el partido para todo el Perú por radio en los 89.7 FM y 730 AM y para todo el mundo mediante AudioPlayer. Los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Marco Reus y Scarlett Gartmann tienen dos hijas.Fuente: @scarlettgartmann

