Más allá del fútbol: la historia de amor de Fede Valverde, del Real Madrid, y Mina Bonino

Este sábado, se conocerá al ganador de la Champions League. Este año, se enfrentan el Real Madrid contra el Borussia Dortmund en una final en la que el club español buscará levantar su 'Orejona' número 15. Para esta temporada, la plantilla de Carlo Ancelotti tiene jugadores de alto nivel, entre ellos el uruguayo Fede Valverde.

El charrúa es conocido por su versatilidad en el centro del campo, pudiendo desempeñarse tanto en roles defensivos como ofensivos. En 2016, fue fichado por el cuadro 'merengue' y empezó jugando en el equipo filial, el Real Madrid Castilla. Desde la temporada 2018-2019, se ha consolidado como un jugador importante del primer equipo, destacando por su energía, capacidad defensiva y habilidad para unirse al ataque.

Bajo la dirección de Zinedine Zidane en 2019-2020, Fede Valverde se consolidó como una pieza importante del mediocampo. Su energía, capacidad defensiva y habilidad para unirse al ataque fueron fundamentales para el equipo. El Real Madrid ganó La Liga esa temporada, y Valverde fue una figura destacada.

Al margen de la final de su equipo contra el Borussia Dortmund y el amor por su camiseta, el uruguayo también ha manifestado sus sentimientos hacia sus hijos y por su esposa, la periodista Mina Bonino, de quienes te contaremos su historia de amor.

Fede Valverde y Mina Bonino tienen una relación bien conocida y han formado una familia juntos. Fuente: @minabonino

La historia de amor de Fede Valverde y su esposa

Romina 'Mina' Bonino es natural de Argentina, exactamente de Quilmes. La periodista y Fede Valverde comenzaron su relación en 2019. La pareja ha sido bastante abierta sobre su relación, compartiendo momentos de su vida personal en redes sociales. "Empezamos a hablar y de un día para otro me dijo '¿vienes a Madrid?'", contó a medios internacionales confesando que sí aceptó viajar a España.

En el avión hacia su destino, tenía dudas: "Yo a este pibe no le conozco, ¿qué estoy haciendo?", explicó sobre el inicio de su romance. A pesar de que tenía miedo, todo se disipó cuando se vieron por primera vez: "Físicamente, lo primero que yo vi dije 'uff es realto'. No pensé que era tan alto y eso me gustó mucho. Y, después, que es súper compañero. Nos llevamos muy bien y es muy buen pibe", confesó.

Tras pasar tiempo juntos y formalizar en 2019, Mina Bonino dejó su carrera de periodista deportiva para iniciar una nueva vida junto a Fede Valverde. Bonino ha sido un gran apoyo para el futbolista, acompañándolo en su carrera en el Real Madrid y en sus compromisos con la selección uruguaya. Del mismo modo, Valverde ha apoyado la carrera de Bonino.

La pareja tiene un hijo llamado Benicio, nacido en febrero de 2020. La familia frecuentemente comparte fotos y momentos juntos, mostrando su vida familiar tanto en Madrid como en otros lugares. Después, le dieron la bienvenida a Bautista, su segundo bebé. "Era incompatible con la vida, nos preparamos durante un mes para lo peor [...] Después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo, mientras tenía en la panza a mi segundo hijo, ayer nos llegó la noticia menos pensada: el bebé está bien", confesó Bonino sobre su complicado estado de gestación.

Ambos son activos en redes sociales, donde comparten aspectos de su vida personal y profesional, lo que les ha permitido conectar con sus seguidores y compartir su felicidad como pareja y familia. Tener una familia unida y el apoyo de su pareja ha sido fundamental para su desarrollo y desempeño en el campo de juego.

Fede Valverde y Mina Bonino comenzaron su relación en 2019 y tienen dos hijos en común.Fuente: @ minabonino

¿A qué hora y dónde juega Real Madrid vs Borussia Dortmund?

El partido entre Real Madrid vs. Borussia Dortmund se jugará a las 2:00 p.m. de hora peruana, en Wembley Stadium. El árbitro designado por UEFA es Slavko Vincic (Eslovenia), quien estuvo en el Mundial Qatar 2022. La final EN DIRECTO será transmitida a todo el Perú y Sudamérica por ESPN y en señal abierta a través de ATV. Por vía streaming el compromiso va mediante STAR Plus. RPP transmitirá el partido para todo el Perú por radio en los 89.7 FM y 730 AM y para todo el mundo mediante AudioPlayer. Los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

