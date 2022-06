Anthony Hopkins será un robot inteligente en "Rebel Moon", la nueva cinta de Zack Snyder. | Fuente: Twitter

El veterano actor británico Anthony Hopkins se une al elenco de "Rebel Moon", la película que Zack Snyder prepara para Netflix. El artista participará en un proyecto de ciencia ficción tras varios años alejado de un género que ha visitado en títulos tan populares como las sagas de "Transformers", "Thor" o la serie "Westworld".

Según informa Deadline, la cinta de Snyder contará en su ya amplio reparto con la voz de Anthony Hopkins, quien dará vida a Jimmy, un robot de batalla inteligente y que una vez defendió a un rey asesinado.

Inicialmente, "Rebel Moon" iba a ser una película y spin-off de la saga Star Wars, ambientada poco después de lo sucedido en "La venganza de los Sith". Sin embargo, tras la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, el proyecto perdió prioridad en el nuevo organigrama de la factoría, lo que le llevó a Snyder a convertir la cinta en una propuesta original y alejada de la franquicia.

Snyder, además de dirigir la cinta, escribe el guión junto con Shay Hatten y Kurt Johnstad. Protagonizada por Sofia Boutella, completan el reparto Charlie Hunnam, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair, Alfonso Herrera, Jena Malone, Ed Skrein, Stuart Martin, Cary Elwes, Corey Stoll y, ahora también, Anthony Hopkins.

Anthony Hopkins ganó el pasado año su segundo Oscar a mejor actor por su interpretación de un anciano con demencia en "El padre", convirtiéndose en el intérprete de mayor edad que consigue el galardón. En 1992, obtuvo su primer premio de la Academia de Hollywood por la aclamada "El silencio de los corderos". Los últimos filmes de ciencia ficción en las que participó el actor de 87 años fueron "Thor: Ragnarok", en la que dio vida a Odín, y "Transformers: el último caballero", en la que interpretó a Sir Edmund Burton. Ambas películas fueron estrenadas en 2017.

Zack Snyder ya comenzó con las grabaciones de "Rebel Moon"

No más superhéroes y zombies. El director Zack Snyder quiere dejar atrás este tipo de películas para dedicarse de lleno a la grabación de un nuevo largometraje relacionado al género ciencia ficción para Netflix.

Según el medio estadounidense The Hollywood Reporter, el director ya ha firmado para dirigir un nuevo proyecto cinematográfico bajo el amparo de la plataforma streaming, que ya se está empezando a grabar desde inicios de este año.

Este nuevo proyecto llevará el nombre de “Rebel Moon” y será coescrita y producida por el director estadounidense. Los otros guionistas serán Shay Hatten y Kurt Johnstad, escritores con los que ya ha trabajado en anteriores películas, “Army of the Dead” y “300”.

El medio estadounidense reveló que este proyecto fue concebido por Zack Snyder para el universo de "Star Wars" hace aproximadamente diez años, antes de la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney y la califica como una propuesta “más madura” que la conocida saga de George Lucas.

