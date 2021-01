Coco Maggio, 'Tomás Ezcurra' en Rebelde Way, se despidió de su padre con sentido mensaje en sus redes sociales. | Fuente: Pinterest

El recordado actor de “Rebelde Way”, ‘Coco’ Maggio, quien hizo el papel de ‘Tomás Ezcurra’ en la serie juvenil, lamentó la pérdida de su padre. Esta triste noticia la compartió con sus seguidores a quienes les contó que no pudo despedirse de él.

“Ayer se despidió mi papá. Tuvo varios años luchando contra un Parkinson que lo fue golpeando fuerte y que en el último año se puso muy bravo”, comenzó su mensaje haciendo alusión a la enfermedad de su progenitor.

El actor confesó sentirse triste por su pérdida, sin embargo, revela que era lo mejor ya que su padre estaba sufriendo y no era agradable verlo en ese estado. Como se recuerda, Maggio radica en Perú desde el 2016 y por la pandemia y el incremento de contagios, no pudo regresar a su natal Argentina para darle el último adiós:

“Me tocó despedirlo desde Lima. Pude verlo y despedirme hace unos días cuando todavía me reconocía. La COVID-19 me cerró las fronteras y ya no había mucho que hacer”, comentó.

Al final de su mensaje, agradeció a su papá por todos estos años de enseñanza: “Gracias por tu generosidad. Nos diste mucho más de lo que necesitábamos y priorizaste siempre el bienestar de tus hijos. Te vamos a extrañar”, concluyó.

MENSAJES DE APOYO

Tras hacer público el fallecimiento de su padre, ‘Coco’ Maggio recibió innumerables muestras de apoyo de parte de sus compañeros de “Rebelde Way” como Pablo Heredia, quien hizo el papel de ‘Blas Heredia’ y también de Nicolás Maiques, el popular ‘Maxi’.

A ellos se unieron actores peruanos como Ismael La Rosa, Ximena Palomino y Andrés Wiese.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.