Felipe Colombo y Luisana Lopilato vivieron un romance durante el primer año de rodaje de "Rebelde Way". | Fuente: IMDB

A estas alturas, para nadie es un secreto que entre Felipe Colombo y Luisana Lopilato hubo un romance durante las grabaciones de “Rebelde Way”, la serie argentina que tuvo un gran éxito internacional a inicios de los años 2000.

Sin embargo, en una reciente entrevista con la revista Pronto, el actor mexicano que dio vida a Manuel Aguirre en la ficción de Cris Morena, recordó su paso por esta producción en la que conoció, además de la fama internacional, a sus mejores amigos y su primer amor.

“El primer año y medio de ‘Rebelde Way’ estuvimos de novios con Luisana [Lopilato]”, recordó Colombo. “En ese momento, no nos animábamos a hablar del romance. Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo pero cuando salió la noticia, ya no éramos novios”, añadió.

Para el también miembro de Erreway —banda que surgió de la serie—, en aquel tiempo había un respeto por la privacidad de los artistas, por lo cual “no se hablaba de eso”. “Teníamos ciertos códigos de trabajo y de preservación de nuestras vidas íntimas”, recalcó.

“Sabíamos que estábamos trabajando con un contenido para un público adolescente o preadolescente y en ese momento no había tanta hambre por saber la vida personal e íntima de los actores sino ver el proyecto en sí e identificarse con los personajes y no con las personas. Éramos muy precavidos y reservados con nuestras vidas” puntualizó.

Colombo reveló que actualmente mantiene poco contacto con Luisana, quien dio vida a Mia Colucci en la popular teleserie, aunque reconoció tener una buena relación con su familia. “Hace tiempo que no tengo una relación fluida con Luisana. Está todo bien y hablamos pero cada quien hace su vida”, señaló.

Además de protagonizar "Rebelde Way", Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo integraron la banda Erreway. | Fuente: IMDB

¿QUÉ FUE DE LA INTÉRPRETE DE MARIZZA SPIRITO?

Si bien hay una distancia con Lopilato, Felipe Colombo se mostró entusiasmado al hablar sobre la amistad que tiene con Camila Bordonaba, que encarnó a Marizza Spirito, y Benjamín Rojas, el popular Pablo Bustamante de “Rebelde Way”.

En ese sentido, el actor de 37 años dio detalles sobre Bordonaba, pues hace mucho tiempo que ella eligió mantenerse fuera de la esfera mediática para vivir en una provincia de Argentina, lejos de la capital y los espectáculos.

“Es mi hermana”, dijo Colombo sobre su excompañera de Erreway. “Y con ese tipo de familia pueden pasar diez años sin hablarte, te encontrás y no pasó el tiempo porque la llevás siempre acá (señala el corazón)”, añadió.

Camila Bordonaba es tan amiga de Colombo que incluso fue madrina de su hija Aurora, fruto de su matrimonio con la actriz Cecilia Coronado. Por ello, el intérprete se animó a decir más sobre el estilo de vida de su amiga.

“No usa mucho las redes, vive en la montaña, se desconectó mucho del mundo de la farándula, las noticias y demás. Cada vez que la veo, le digo: ‘Todo el mundo todo el tiempo me pregunta por vos así que, por favor, déjame mostrarles una prueba de vida’. Me dice: ‘Bueno, está bien’, nos sacamos una foto, le pregunto si la puedo subir y ella me dice: ‘Ya sé que la vas a subir igual’. Entonces, la subo y ahí está. Para que vean que está bien”, relató.