La actriz compartió sobre sus experiencias tras dar a luz a sus tres hijos. | Fuente: Instagram

Reese Witherspoon, recordada actriz por su papel en ‘Legalmente Rubia’, habló sobre su experiencia con la depresión posparto. Durante su participación en el podcast I Weigh (Yo peso en español), narró que con el nacimiento de cada uno de sus hijos, la experiencia fue diferente con cada uno.

“Después de cada hijo, tuve una experiencia diferente", le dijo a Jameela. “Para el primero, tuve una especie de posparto leve, para el segundo, tuve un posparto severo en el que tuve que tomar medicamentos bastante pesados ​​porque simplemente no estaba pensando en absoluto. Y luego tuve un hijo donde no tuve ningún posparto en absoluto”, expresó.

"No entendemos el tipo de montaña rusa hormonal a la que te enfrentas cuando dejas de amamantar", continuó Reese. "Nadie me lo explicó. Tenía 23 años cuando tuve mi primer bebé y nadie me explicó que cuando destetas, tus hormonas van al baño. Me sentí más deprimida que nunca en toda mi vida. Fue espantoso”, agregó.

Witherspoon, de 44 años y madre de tres hijos (Ava, de 20 años, Deacon, de 16 y uno de seis años) recordó no haber recibido "orientación o ayuda" durante su depresión posparto. "Creo que las hormonas están tan poco estudiadas y no se entienden", explicó.

“Seguí contactando a mis médicos para obtener respuestas. Simplemente no hay suficiente investigación sobre lo que sucede con los cuerpos de las mujeres y los cambios hormonales que hemos tenido no se toman tan en serio como creo que deberían ser", complementó.