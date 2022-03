La última canción de Residente en referencia a J Balbin | Fuente: Instagram: Residente / J Balbin

René Pérez Joglar, más conocido como Residente, nació un 23 de febrero de 1979. Inició su carrera musical siendo miembro y fundador del grupo Calle 13, junto a su hermana Ileana Mercedes Cabra Joglar y hermanastro Eduardo Cabra. La banda tuvo un rotundo éxito, tanto fue su popularidad que fueron ganadores de 27 Latín Grammy. En el 2015 el músico lanzó su carrera en solitario con el sencillo titulado Residente, acumulando un total de 5 premios Grammy.

Recientemente, el puertorriqueño lanzó una 'tiradera' en la plataforma YouTube, junto a Bizarrap, donde hace referencia al cantante de reggaetón J Balvin, con quien tiene una riña desde el 2019. A continuación recordemos algunas de sus canciones más famosas:





Lista de las canciones más populares de Residente

RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49 (2022)



La polémica entre Residente y J Balvin inició cuando cada uno defendía su postura acerca de los premios Grammy. “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir, es decir, todos, porque somos un movimiento”, manifestó el reguetonero colombiano.

Por su parte, Residente contestó lo siguiente: “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no hubieses ido a los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. Seguro que tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.



Atrévete-te-te (2006)



Es la canción más popular del grupo Calle 13, donde Residente trabajaba como cantante principal. El tema obtuvo el Grammy Latino a Mejor video musical version corta. El videoclip tiene 337 millones de vistas en la plataforma YouTube y 1.6 millones de likes.





Tango del Pecado (2007)



Tiene alrededor de 76 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Esta canción fue escrita basándose en su relación con Denise Quiñones.





La Perla (2008)



Residente junto al salsero Rubén Blades realizan con este sencillo un homenaje al barrio de La Perla y la lucha de las clases sociales que vive Puerto Rico, ya que a pesar de que los ciudadanos tengan ciudadanía estadounidense no tienen los mismos derechos.

No hay nadie como tú (2008)



Calle 13 junto a Cafe Tacuba, lanzaron una canción romántica, siendo el cuarto sencillo del grupo.





Latinoamerica (2011)



Esta canción fue lanzada en el 2010. "Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina", un fragmento del tema musical, que describe al hombre latinoamericano. Contó con la participación de la cantante colombiana Totó la Momposina, la peruana Susana Baca y la brasileña Maria Rita. El videoclip de la canción muestra los lugares típicos de Latinoamérica, entre ellos, paisajes del Perú. Otra referencia del país que salió en el video musical fue la participación de un locutor andino que presentaba al grupo en la radio tanto en castellano como quechua.









