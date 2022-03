Residente publica tiraera para J Balvin y remece las redes sociales. | Fuente: Instagram

Terminó la tregua. Residente dejó mal parado a J Balvin luego del estreno de un tema donde aparentemente revela todo lo que piensa del cantante colombiano. Se trata de la Sesión Musical #49 que trabajó de la mano con el productor argento Bizarrap y que rápidamente levantó polvo en las redes sociales, avivando aún más el enfrentamiento con el intérprete de "Niño soñador".

La publicación del tema en las plataformas digitales, alcanzó el millón de reproducciones en pocos minutos, y se llenó de elogios por parte de varios referentes de la escena urbana. "No se compara el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso", fue una de las frases más celebradas por los seguidores del exintegrante de Calle 13.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE RESIDENTE Y J BALVIN?

El inicio del pleito empezó cuando el artista colombiano invitó a todos los cantantes de la industria urbana a 'boicotear' los premios Latin Grammy 2021, según afirmó, debido a la poca atención que los organizadores le daban al género urbano.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. PD Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido", dijo el colombiano en aquella ocasión.

La petición no fue bien recibida por Residente, quien criticó la posición de Balvin. Sin embargo, es sabido que el puertorriqueño es un gran admirador de Rubén Blades y no iba a permitir que su reconocimiento como Persona del Año en la ceremonia fuera opacado por terceras personas, por esa razón, le afectó tanto que J Balvin llamara al boicot de estos premios.

"Tienes que entender que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin", respondió Residente en aquella oportunidad en un video.



LA RESPUESTA DE J BALVIN

J Balvin no lo pensó dos veces para envirle un mensaje a Residente. Pese a que en el video del boricua había comentado un breve: "Respeto tu opinión"; luego publicó en su cuenta de Instagram el lanzamiento de su tea "Sal y perrea" acompañado con unas imágenes alusivas al altercado.

En estas fotografías, J Balvin aparecía junto a un carrito de hot dog en referencia a las críticas que Residente lanzó contra él. La provocación fue celebrada por más de 2 millones de seguidores del artista urbano, pero su colega no se quedó callado.

En un nuevo video, publicado en redes sociales, René Pérez se mostró indignado por la actitud que tuvo el colombiano y también se refirió al padre de este, ya que también lo atacó en sus redes sociales. "José, vi que subiste un merch como si fueras el más capo. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres, no te voy a tirar (responder), porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti, además de que sería aburridísimo tirarte”, dijo al principio.

“Primero, dile a tu papá que deje estar comparándote con un economista como si fueras un genio en la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio, no todo es dinero”, continuó.

DENUNCIÓ PRESIONES

Antes del lanzamiento del polémico tema, Residente publicó un video en las redes sociales donde acusó que han existido presiones de parte de 'otro artista' para evitar que publique su nuevo sencillo. “Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar el día de hoy. Mucho más en medio de una guerra”, alude el puertorriqueño, en alusión al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Luego indicó: "Cuando te metes con influencers urbanos, te pasan estas pend... En estos días iba a sacar un tema (...) en el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes en la música. Y al final le dedique un par de líneas a un pend... ahí del género urbano”.



"Resulta que el pend... se enteró de que le estoy tirando. Y, desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo, para que me llamen a mí, pa que no saque el tema”, dijo Residente aparentemente refiriéndose al intértprete colombiano. Hasta e momento, J Balvin no se ha pronunciado al respecto, pero hay rumores de una posible denuncia contra el rapero puertorriqueño.

