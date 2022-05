Ricardo Crespo fue sentenciado a 19 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Ricardo Crespo fue acusado de haber abusado sexualmente de su hija Valentina, quien fue víctima desde los cinco hasta los 14 años. De acuerdo con la sentencia, el exGaribaldi fue encontrado culpable del delito sexual agravado.

“El día 3 de mayo del presente, un Juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo N a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V.C.R., quien sufrió estas conductas desde los 5 y hasta los 14 años”, dio a conocer el despacho de abogados.

Tras ello, Ricardo Crespo ha sido puesto bajo prisión preventiva en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Las investigaciones iniciaron cuando la menor decidió contar la verdad en sus redes sociales.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, escribió Valentina en el 2021.

De acuerdo con el periodista mexicano Carlos Jiménez, fue la exesposa del actor de “Control Z” quien presentó la denuncia a la Fiscalía. “El muy cínico terminó aceptándolo, le dijo que sí había pasado, pero que su hija había sido la culpable”, relató una fuente para TV Notas.

Fue en diciembre de 2020 cuando su exesposa presentó una denuncia ☝https://t.co/LrBsENwkd1 — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) May 10, 2022

¿Quién es Ricardo Crespo?

Ricardo Crespo es un actor y cantante mexicano. Formó parte la agrupación Garibaldi durante mucho tiempo y en su carrera artística ha participado en al menos 18 proyectos de televisión.

Entre ellos se encuentra “Súbete a mi moto”, la serie de Amazon Prime Video que relata la carrera musical de grupo Menudo y “Un poquito tuyo”. Su último proyecto fue en streaming, con Netflix, interpretando al papá de Gerry en la serie juvenil “Control Z”.

También trabajó para Televisa en la recordada novela juvenil "De pocas pulgas" en el papel de Guillermo. Estuvo presente en algunos capítulos de “La rosa de Guadalupe” y “Esta historia me suena”.

