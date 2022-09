En julio pasado, Ricky Martin ganó el juicio a su sobrino que lo denunció por violencia doméstica. | Fuente: Instagram / Ricky Martin | Fotógrafo: Daniela Vesco

El cantante Ricky Martin presentó este miércoles una demanda contra su sobrino Dennis Yadiel Sánchez por extorsión, daños y perjuicios, solicitando una compensación que asciende a al menos 30 millones de dólares.

Esta demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de la Sala Superior de San Juan llega después de que el pasado 21 de julio la corte archivara el caso contra Ricky Martin tras pedir su sobrino dejar sin efecto la orden de protección solicitada.

Contra el cantante pesaba una orden de protección en base a la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica, y que había sido concedida ex parte a principios de julio tras la denuncia de Sánchez.

Ricky Martin: ¿Qué solicita al tribunal?

Según la demanda presentada este 7 de septiembre, el artista solicita al tribunal que "se le ordene al demandado Sánchez que se abstenga inmediatamente de comunicarse con el demandante y su familia, ya sea personalmente, telefónicamente y/o mediante las redes sociales".

También que la corte "condene a la parte demandada al pago por concepto de los daños reclamados, intereses, costas y honorarios de abogado", indica el texto difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico.

"El demandado Sánchez ha amenazado y extorsionado al demandante que a menos que se le compense económicamente, continuará con su campaña de asesinarle su reputación e integridad mediante imputaciones falsas y maliciosas", agrega el texto.

La reputación de Ricky Martin en entredicho

La demanda de Ricky Martin alega que "las acciones temerarias, maliciosas y culposas de Sánchez fueron motivadas por el deseo de exponer al demandante al odio y desprecio de su fanaticada y de coartar sus oportunidades de negocio y destruir su reputación".

Dichas acciones causaron que le cancelaran al demandante contratos millonarios y proyectos artísticos presentes y futuros. Los daños pecuniarios se cuantifican en una suma no menor de 10 millones de dólares.

Además, han causado daños a la reputación del demandante que se cuantifican a la fecha de la presentación de esta demanda en una suma no menor de 20 millones de dólares.

Amenazas contra Ricky Martin

La demanda relata cómo Sánchez contactó en diversas ocasiones a Ricky Martin por WhatsApp e Instagram e incluso publicó su número de teléfono antes de pedir la mencionada orden de protección en su contra.

Además, tras archivarse el caso, volvió a amenazarlo. De acuerdo al texto, menos de un mes posterior a la vista judicial y tan reciente como los pasados 12 y 14 de agosto, Sánchez envió mensajes en Instagram al cantante.

Estos mensajes decían "Tío necesito tu ayuda" y "cómo estás?" respectivamente, lo que la demanda entiende como una "persecución y acecho que no tienen otra explicación que hacerle aún más daño al demandante".

Sánchez, de 21 años, alegó en su momento que mantuvo una relación sentimental con Ricky Martin durante siete meses y que, tras la ruptura, su tío lo intimidó y se acercó en varias ocasiones a su hogar.

El cantante siempre calificó las alegaciones de "completamente falsas".

(Con información de EFE).

