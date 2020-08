El famoso artista Ricky Martin posó para una revista LGTBQ+. | Fuente: EFE

¿Ricky Martin tendrá más hijos? Por ahora, está bien así, aunque tampoco se cierra a la posibilidad. El cantante posó para la portada más reciente de la revista Out Magazine, dedicada a la comunidad LGBTIQ+, por lo que, habló sobre su plan familiar y experiencia musical durante la pandemia del COVID-19.



"Ricky Martin, la revolución" es el título de la entrevista publicada hoy en las plataformas sociales, acompañada de una diversidad de fotografías en las que el puertorriqueño aparece solo, con distintos cambios de ropa de conocidos modistas y acompañado de su esposo, el artista plástico Jwan Yosef.



Sobre su familia, integrada por los gemelos Valentino y Matteo, nacidos en 2008, y de Lucía y Renn, de dos y un año, respectivamente, Martin afirmó que no descarta ampliarla en un futuro cercano.

"Hay momentos en los que quiero diez más, y luego están esas mañanas en las que todo el mundo llora y yo digo: 'Está bien, tal vez estemos bien los seis'", reveló Ricky Martin en la entrevista llevada a cabo en su residencia en Los Ángeles (EE.UU.).

"Me encantaría tener muchos nietos en el futuro y tener todos los domingos llenos de familia, pero ya sabes, tenemos que ver qué pasa", añadió el cantante de 48 años a la publicación, cuyos contenidos están dirigidos a mostrar a la comunidad LBGTIQ+ en diferentes facetas.



"Me convertí en padre a los 35, pero no es lo mismo cuando tienes 48", aclaró el astro del pop latino. "¡Necesitas tener energías! Y soy fuerte, créeme, estoy saludable, cargo bebés al mismo tiempo, llevo el coche y mochila, pero es demasiado, es una gran responsabilidad".

SOBRE LA INDUSTRIA MUSICAL EN TIEMPOS DE COVID-19

En la entrevista, Ricky Martin también aborda la paralización de su gira de conciertos en febrero pasado en Puerto Rico, la ansiedad que le produjo inicialmente el distanciamiento social debido a la pandemia de COVID-19, sus nuevos discos "Pausa" y "Play", su vida durante la cuarentena, los inicios de su carrera musical y su labor filantrópica, cuya misión es educar y prevenir la trata humana.



"Siempre pensé que iba a poder hacer esto todo el tiempo que quisiera, incluso si me veía ridículo en el escenario a los 70 años con un bastón, era mi opción", indicó Martin.



Sin embargo, las emociones encontradas por el parón al que lo obligó la pandemia las canalizó a través de la música y convirtió el disco que estaba en agenda, "Movimiento" -tal y como llamó su gira- en dos EP, "Pausa" y "Play".

(Con información de EFE)