Ricky Martin se mostró orgulloso de que Pablo Alborán sea honesto con su orientación sexual. | Fuente: Instagram

Luego de que el cantante español Pablo Alborán revelara su homosexualidad, en un video de Instagram, el puertorriqueño Ricky Martin le dedicó un sentido mensaje que ha dado que hablar en las redes sociales.

"Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias", empezó el intérprete de "Livin' la vida loca" para agregar: "Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres".

Luego se centró en cómo su mensaje pudo haber ayudado a otros. "No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", anotó

En el mensaje Ricky Martin demuestra la consideración que tiene hacia Pablo Alborán, por lo que resurgió el rumor de que ambos cantantes habrían tenido un romance.



DE VIAJE JUNTOS

Como se recuerda, en el 2010, Ricky Martin dio a conocer que es gay, siendo apoyado por sus fanáticos.

Cuatro años después, comenzaron los rumores entre los intérpretes debido a que el cantante andaluz compartió una foto, en su Instagram, con su colega en un viaje a India. Él afirmó que la estaba pasando muy bien y que fue un honor trabajar en conjunto.

Varios medios de comunicación, especularon que entre los dos estaba comenzando un romance o al menos hubo un acercamiento, lo cual Pablo Alborán desmintió en su momento.

En el 2015, los dos cantantes colaboraron en la canción "Quimera" y, durante la promoción, compartieron múltiples fotos juntos. Además, en esas fechas, publicaron imágenes en donde aparecían recostados en una cama. Para los cibernautas todo esto no era casualidad, sin embargo, ninguno de los artistas mencionó el tema.

Actualmente Ricky Martin está casado con el pintor Jwan Yosef y tienen cuatro hijos: los gemelos Valentino y Matteo, Lucía y Renn.