Nuevamente, Rihanna contribuye con una donación para la lucha contra la COVID-19. | Fuente: EFE

Rihanna, Jay-Z y Jack Dorsey, uno de los confudadores de Twitter, han creado un fondo de ayuda con más de US$ 6,2 millones para paliar los efectos económicos que el coronavirus está causando entre la población más vulnerable y las regiones más afectadas por la pandemia.



El dinero, donado por el directivo de la red social y las fundaciones de los artistas, se enviará a 11 organizaciones repartidas en Estados Unidos, Puerto Rico, el Caribe y el África subsahariana, informaron en un comunicado conjunto.



"Las subvenciones respaldarán iniciativas como proporcionar alojamiento y atención sanitaria a jóvenes sin hogar en Nueva Orleans (EE.UU.), realizar pruebas del virus en todo el Caribe e instalar unidades de cuidados intensivos, aislamiento y camas de hospital en el África subsahariana, entre otros", comunicó la fundación de Rihanna en su página web.



Entre los beneficiarios hay organizaciones muy conocidas como Doctors Without Borders (Médicos Sin Fronteras), Direct Relief y la Elizabeth Taylor AIDS Foundation por el VIH, que operan en los países caribeños y africanos con menos recursos para hacer frente a la propagación de COVID-19.



El dinero se destinará también en ayudas para las familias con bajos ingresos de Estados Unidos y Puerto Rico. Por su parte, la organización centrada en la comunidad hispana de EE.UU., Hispanic Federation, recibirá donaciones para proveer materiales en su red de clínicas, especialmente en la isla de Puerto Rico.



Se trata de la segunda donación que el cofundador de Twitter hace por la crisis de la COVID-19, ya que la semana pasada depositó US$ 1.000 millones, el 28% de su riqueza, en un fondo destinado a la emergencia sanitaria.



La acción de Dorsey fue la más cuantiosa de todas las donaciones que los directivos de Silicon Valley han puesto sobre la mesa, como los US$ 100 millones de Jeff Bezos (Amazon) y Bill Gates (Microsoft) o los US$ 25 millones de Mark Zuckerberg (Facebook).



También Rihanna y Jay-Z entregaron un millón de dólares en marzo por la misma causa. (EFE)