Rihanna habló con Vogue sobre su embarazo: moda, preparativos y más. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Mike Coppola

Hace un par de meses, la cantante y empresaria Rihanna reveló que estaba embarazada. Ahora, luce su estado por todo lo alto y, es más, busca redefinir, junto con su estilista Jahleel Weaver, la forma de vestirse de las mujeres encinta, como manifestó en un reciente artículo para la revista Vogue, en el que también pasó con diferentes outfits.

“Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles en este momento, y no me avergonzaré de eso. Estos momentos deberían sentirse como una celebración. ¿Por qué una debería ocultar su embarazo?”, comentó Riri a la periodista Chioma Nnadi.

Y es que, desde el momento de su anuncio, Rihanna ha hecho lo posible por lucir su vientre, con todo tipo de ropa, desde deportiva hasta de noche, siempre en compañía de su pareja, el rapero ASAP Rocky, quien también es un ícono de la moda.

Al ser preguntada si planificaron tener un bebé, señaló que no lo hicieron, pero tampoco era una idea alejada de sus cabezas. “Yo no diría planificación. Pero ciertamente no hubo planificación en contra. Yo no sé cuándo ovulo ni nada de eso. Simplemente nos divertimos... Y luego estaba allí, en la prueba, no perdí el tiempo. Lo llamé adentro y se lo mostré. Luego estuve en el consultorio del médico a la mañana siguiente y comenzó nuestro viaje”.

Los preparativos

Rihanna confesó tener miedo a la depresión posparto, ya que ha oído historias sobre mujeres que han perdido el control emocional. También indicó que espera que su cuerpo le permita amamantar al bebé.

Asimismo, comentó que le gustaría que su bebé crezca en su tierra natal, Barbados, pero que siendo realistas, esto no será tan viable. También indicó que si bien planean contratar una enfermera: “Estoy segura de que será útil, pero van a tener que pelear con mi mamá, porque no puedo imaginarme a nadie diciéndole cómo acostar a su nieto”.

Volvio a mencionar a su madre cuando le preguntaron cómo haría con todos sus proyectos (música, línea de belleza, etcétera) después del parto: “Mi mamá nos manejó a los tres sin siquiera acercarse a la cantidad de recursos que tengo, así que absolutamente puedo hacerlo”.

Rihanna ha quitado de su lista el baby shower o algo que se le parezca. “Quiero una fiesta. Quiero a todos saliendo arrastrados. ¡Y tiene que ser mixta! No me pongas en una silla de mimbre en algún lugar con regalos a mis pies donde todos me miran”. Tampoco quiere saber nada con ceremonias para revelar el sexo del bebé.

