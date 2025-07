Ringo Starr, el legendario baterista de The Beatles, cumple 85 años con un homenaje especial de sus fans en Perú

El legendario baterista celebra su cumpleaños número 85 con mensajes desde todo el mundo. Fans peruanos le cantaron y enviaron su ya tradicional deseo de "paz y amor".

¡Ringo Starr está de cumpleaños! El músico británico —más conocido como el carismático baterista de The Beatles— celebra este lunes 7 de julio sus 85 años convertido en leyenda, con mucha energía y el ya tradicional llamado a irradiar "paz y amor".

La celebración, que comenzó en 2005, se ha convertido en un movimiento global. “¡Ya estamos en 38 países! Y no podemos olvidarnos de los chicos en la nave espacial…”, bromeó Ringo en una publicación reciente en sus redes. También agradeció a la tripulación de la EEI (Estación Espacial Internacional) y al equipo de la misión Artemis por llevar su mensaje hasta la Luna.

Desde Lima, los fans peruanos no se quedaron atrás. El Beatles Fan Club del Perú le envió un emotivo video titulado Paz y amor desde Lima, Perú, donde con banderolas, pancartas y mucha emoción, le desean un feliz cumpleaños a Ringo. En el clip interpretan What Goes On y Don’t Pass Me By, dos temas que llevan su inconfundible sello. También se escucha a los fans dedicarle frases como: “Gracias por enseñarnos a vivir con una sonrisa” y “Espero seguir disfrutando de tu música por muchos años más”.

Para sorpresa del fandom, Ringo compartió el video peruano en sus redes sociales, junto con saludos de seguidores de Paraguay, Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, entre otros.

El saludo de Paul McCartney

Paul McCartney, el otro legendario sobreviviente de The Beatles, no se quedó atrás y se unió a la fiesta virtual por el cumpleaños de Ringo Starr con un emotivo mensaje en redes sociales. “Un muy feliz cumpleaños para mi querido amigo Ringo (o mejor dicho, Sir Richard). Espero que tengas un día maravilloso y lleno de amor”, escribió el bajista de Liverpool.

La publicación estuvo acompañada por una entrañable fotografía de ambos músicos en su juventud, capturada por la lente de Linda McCartney, esposa de Paul y testigo privilegiada de la historia del cuarteto más famoso del planeta. Los fanáticos respondieron: "Los amo a los dos", "Feliz cumpleaños a mi baterista favorito y gran persona" y "Paz y amor", entre otros comentarios.

Ringo, el beatle de la sonrisa inagotable

Richard Starkey, o simplemente Ringo, se unió a The Beatles en 1962, reemplazando a Pete Best como baterista. Antes de formar parte de la banda más influyente de la historia, ya era conocido en la escena musical de Liverpool por su trabajo con Rory Storm and the Hurricanes. Pero fue junto a los Beatles que su nombre se inmortalizó.

Además de ser un baterista icónico, el músico británico desarrolló una sólida carrera como cantante, compositor y actor. En 2011, los lectores de Rolling Stone lo eligieron como el quinto mejor baterista de todos los tiempos, pese a que él mismo ha admitido sus propias carencias técnicas.

