Robert De Niro critica duramente a Donald Trump tras recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes 2025

Robert De Niro ofreció un polémico discurso contra el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, durante la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Cannes 2025, calificándolo como un "presidente filisteo". El momento ocurrió luego de que Leonardo DiCaprio le entregara a De Niro la Palma de Oro honorífica del festival. En su intervención, el actor criticó los recientes aranceles propuestos por Trump para las películas extranjeras.

"Ahora ha anunciado un arancel del 100% para las películas producidas fuera de Estados Unidos. Déjenlo asimilar por un momento. No se le puede poner precio a la creatividad, pero aparentemente sí se le puede poner un arancel", dijo el actor.

"Por supuesto, esto es inaceptable. Todos estos ataques son inaceptables, y esto no es solo un problema estadounidense. Es un problema global. Y como en una película, no podemos simplemente sentarnos a mirar. Tenemos que actuar ahora. Sin violencia, pero con gran pasión y determinación. Es hora de que todos los que se preocupan por la libertad se organicen, protesten y, cuando haya elecciones, por supuesto, voten. Esta noche, y durante los próximos 11 días, demostramos nuestra fuerza y compromiso celebrando el arte en este glorioso festival", agregó el protagonista de Taxi Driver.

Leonardo DiCaprio (izq.) junto a Robert De Niro con su Palma de Oro honorífica en el escenario durante la ceremonia de apertura del 78.º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 13 de mayo de 2025. Fuente: EFE/EPA

Robert De Niro y el vínculo especial que lo une a Cannes

Robert De Niro, ganador de dos premios Oscar, es célebre por sus colaboraciones con el director Martin Scorsese, entre ellas Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980), Goodfellas (1990), The Irishman (2019) y Killers of the Flower Moon (2023).

El actor tiene un vínculo importante con Cannes; en 1973 debutó con Mean Streets, regresó en 1984con Once Upon a Time in America, What Just Happened en 2008 y fue presidente del jurado en 2011. Su aparición anterior en la Croisette fue en 2023 con Killers of the Flower Moon, donde recibió una ovación de pie de nueve minutos.

"Siento un cariño muy especial por el Festival de Cannes…”, expresó De Niro tras anunciarse su reconocimiento. "Especialmente ahora, cuando hay tantas cosas en el mundo que nos dividen, Cannes nos une: narradores, cineastas, fans y amigos. Es como volver a casa", dijo.

Actualmente, Robert De Niro protagoniza el drama criminal The Alto Nights de Barry Levinson y tuvo su primer papel principal en televisión con el thriller político de Netflix Zero Day. Entre sus próximos proyectos se encuentran la cinta de acción Tin Soldier de Brad Furman, junto a Jamie Foxx y Scott Eastwood, y el thriller criminal The Whisper Man de James Ashcroft, con Michelle Monaghan, Adam Scott y Michael Keaton.

Robert De Niro (dcha.) habla en el escenario tras recibir la Palma de Oro Honorífica de manos de Leonardo DiCaprio (izq.) durante la ceremonia de apertura del 78.º Festival de Cine de CannesFuente: EFE/EPA

