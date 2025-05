Marvel lo vuelve a hacer: 'Thunderbolts*' lidera nuevamente la taquilla por segunda semana en EE.UU.

La nueva película de Marvel se mantiene en la cima con 33 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que Karate Kid: Leyendas fue el mejor estreno en Perú.

¡Los Nuevos Vengadores aguantan el golpe! Thunderbolts*, la más reciente entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), se mantuvo en el primer lugar de la taquilla en Estados Unidos tras sumar 33,1 millones de dólares en su segundo fin de semana.

El interés del público disminuyó un 55% respecto a su debut (74 millones), una cifra menor en comparación con otras producciones recientes del estudio. Por ejemplo, Capitán América: Un nuevo mundo cayó 68%, Ant-Man and the Wasp: Quantumania bajó 70%, The Marvels descendió un 78% y Thor: Amor y trueno, un 67%.

Hasta el momento, Thunderbolts* acumula 128,5 millones de dólares en Norteamérica y 272 millones en todo el mundo. Esta película marca el cierre de la Fase 5 del UCM y anticipa el inicio de la Fase 6 con Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, que llegará en julio.

Tras su estreno, Disney reveló el significado del asterisco en el título: el equipo de personajes será presentado oficialmente como “Los Nuevos Vengadores”, y volverá a aparecer en Avengers: Doomsday, prevista para 2026.

El elenco de 'Thunderbolts*' incluye a figuras como Florence Pugh, Wyatt Russell y Hannah John-Kamen, entre otros.Fuente: Marvel Studios

¿Y el resto de la taquilla?

En segundo lugar, Pecadores registró 21,1 millones de dólares en su cuarta semana. La película sobre vampiros ha alcanzado 216 millones en Estados Unidos y 283 millones a nivel global.

En la tercera posición se ubicó Una película de Minecraft, que sumó 8 millones en su sexta semana en cines. La cinta basada en el popular videojuego ha recaudado 409 millones de dólares en EE.UU. y 909 millones en el mundo. De mantener el ritmo, podría convertirse en la primera película del año en superar los mil millones de dólares.

El contador 2, protagonizada por Ben Affleck, quedó en el cuarto lugar con 6,09 millones en su tercera semana. El thriller de acción producido por Amazon MGM ha generado 50,8 millones en el mercado local y 71 millones a nivel global.

El quinto puesto fue para Clown in a Cornfield, que recaudó 3,8 millones. La producción, con un presupuesto inferior al millón de dólares, presenta la historia de un asesino enmascarado que ataca en un campo de maíz.

Sebastian Stan regresa como Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, enfrentando una nueva amenaza en 'Thunderbolts*'.Fuente: Marvel Studios

En Perú, Karate Kid: Leyendas fue lo más visto

El estreno de Karate Kid: Leyendas lideró la taquilla peruana el jueves 8 de mayo, con 15 200 asistentes, según cifras de Comscore. La cinta reúne a Jackie Chan y Ralph Macchio, y presenta al nuevo protagonista Ben Wang.

En el segundo lugar se ubicó Thunderbolts*, que atrajo a 11 mil asistentes. Más abajo en la lista, el público optó por la comedia peruana Soltera, casada, viuda, divorciada 2, que reunió a 8 300 espectadores, seguida por Una película de Minecraft, protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, con 3 200 personas en salas. Cerrando el Top 5, Infierno en el pantano convocó a 1 600 asistentes con su propuesta de terror.

'Karate Kids: Leyendas' es la sexta película de la franquicia y está protagonizada por Jackie Chan, Ralph Macchio y Ben Wang.Fuente: Columbia Pictures

Mira el tráiler de Thunderbolts* a continuación...

