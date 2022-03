Rod Stewart publicó un video en el que se le ve rellenando baches en una carretera cerca de su casa. | Fuente: Instagram / Rod Stewart

Se puso manos a la obra. El rockero británico Rod Stewart recurrió a sus redes sociales para llamar la atención del mal estado en que se encuentra la carretera ubicada cerca de su casa en Essex (Inglaterra), la misma que él se dispuso a reparar junto a otros vecinos.

En dos videos, publicados en su cuenta de Instagram, el músico de 77 años aparece vestido con un chaleco de alta visibilidad, mientras con una pala en mano va sacando asfalto de la parte trasera de un camión con el que rellenarán los baches.

"Este es el estado de las carreteras cerca de donde vivo en Harlow y ha estado así durante mucho tiempo… la gente está golpeando sus coches", dijo Rod Stewart en las imágenes. Y, de paso, reclamó que la administración de Boris Johnson haya descuidado esta vía por invertir en otra autopista.

"El otro día, había una ambulancia con un neumático reventado. Mi Ferrari no puede pasar por aquí en absoluto. Así que los muchachos y yo hemos pensado en venir aquí y hacerlo nosotros mismos”, explicó el músico, que lleva tres días trabajando en este camino de tierra.

En tanto, en la leyenda de su publicación, Rod Stewart escribió una reflexión: "Trabajar para ganarse la vida, llenar agujeros es bueno para el alma".



"The Tears of Hercules", lo nuevo de Rod Stewart

En noviembre de 2021, Rod Stewart lanzó su nuevo álbum de estudio "The Tears of Hercules" ("Las lágrimas de Hércules"). Un proyecto que salió a la venta en diversos formatos y cuyos avances había adelantado a través de su cuenta de Twitter.

"Nunca había dicho esto sobre ninguno de mis esfuerzos anteriores, pero creo que este es, de lejos, mi mejor álbum en muchos años", dijo entonces el cantante, con 76 años, que no estrenaba nuevos discos desde su "Blood Red Roses" de 2018.

Con total de 12 temas, el álbum recoge canciones como "One More Time", "Gabriella", "All My Days", "Some Kind of Wonderful", "Born To Boogie (A Tribute to Marc Bolan)", "Kookooaramabama", "I Can't Imagine", entre otras.



Rod Stewart arrancó su carrera musical en la década de 1960, cuando formó parte de bandas como The Steampacket y Jeff Beck Group. A fines de esos años, inició su faceta como solista con la que ha cosechado grandes éxitos por discos como "Foot Loose & Fancy Free", "Blondes Have More Fun", entre otros.





