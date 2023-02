Romeo Santos agotó en horas las entradas para sus cuatro conciertos en Lima. | Fuente: AFP

El cantante Romeo Santos inició su gira ‘Fórmula Vol.3’ en Perú y se mostró emocionado de, hasta el momento, llenar tres fechas consecutivas en el Estadio Nacional. “Serán 4 noches inolvidables y gracias por estar aquí no tengo palabras. Mil gracias por todo su cariño. Perú mil gracias por tanto amor”, escribió el artista.

En sus redes sociales, compartió un video de sus mejores momentos de sus shows en nuestro país en su cuenta de Instagram. "Mis propios Super Bowls en Perú", agregó en referencia al evento del partido de medio tiempo.

El video fue grabado desde un drone y se muestra a las miles de personas que asistieron desde temprano para escuchar sus mejores canciones. En el clip se aprecia los mejores momentos previo a su concierto como la preparación de su equipo de producción, cuando invitó a un niño a cantar en el escenario y la primera vez que cantó sus nuevos temas.

"El niño rompió todos los esquemas, made in Perú", "Los conciertos del rey de la Bachata son los más energéticos inolvidables e insuperables siempre a casa llena", "Yo estuve ayer en la tercera fecha y Dios mío. ¡Qué hombre!", "Morí. Estuve en el primer concierto y fue lo mejor de lo mejor. 10/10. Top. ¡Romeo no te vayas!", se leen en la publicación. En poco tiempo tiene más de 300 mil 'me gusta' y cientos de comentarios de sus fans.

Romeo Santos batió récords en ventas



El bachatero estadounidense Romeo Santos, de origen dominicano, batió cuatro Guinness World Records, entre ellos el del solista tropical con más copias vendidas, gracias a sus tres primeros álbumes en solitario, informó la organización.

El bachatero, exlíder de la agrupación Aventura, se llevó ese honor gracias a la ventas de 'Fórmula: Vol. 1' (2012), 'Fórmula: Vol. 2' (2014) y 'Golden' (2017). Asimismo, el también compositor fue honrado con tres títulos adicionales que destacan su carrera musical y sus grandes éxitos, como 'Propuesta indecente'.

Según Guinness, Romeo Santos es el solista que lideró la lista anual Billboard Tropical Albums durante más años al alcanzar ese puesto en cinco ocasiones (2012, 2014, 2015, 2017 y 2018).

También es el artista que ha permanecido más semanas consecutivas en la lista de Billboard Hot Latin Songs con 'Propuesta indecente'. que lideró esta clasificación durante 125 semanas, entre el 10 de agosto de 2013 al 26 de diciembre de 2015.

Romeo Santos inició su carrera musical como líder y vocalista de la agrupación 'Aventura' durante 15 años, para luego iniciar su carrera como solista. 'Formula, Vol. 1' recibió una nominación al Grammy como Mejor Álbum Latin Tropical, en el año 2015 ha logrado ser nominado a 21 Latin Billboards, marcando un récord de nominaciones de un artista para una sola premiación, llevándose a casa diez de los trofeos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.