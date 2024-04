La Audiencia de Barcelona solicitó revisar si Netflix vulneró el derecho al honor de Rosa Peral

En 2023, previo al estreno de El cuerpo en llamas, serie de Netflix que recrea el también llamado 'Crimen de la Guardia Urbana', Rosa Peral presentó una demanda por si la producción atentaba contra su honor y el de sus hijas; además, pidió que se paralizara el lanzamiento porque quería verlo primero.

Sin embargo, el juzgado de Vilanova inadmitió estos puntos, presentado por la exagente, quien actualmente cumple condena de 25 años en la cárcel de Mas D'Enric en el Catllar (Tarragona). Tras ello, la Audiencia de Barcelona obligó al tribunal a aceptar nuevamente la solicitud para ver si la producción verdaderamente vulneró sus derechos. Es decir, le dieron la razón.

Ahora, se tienen que reunir a Núria González, la abogada de Rosa Peral, y los representantes de Netflix para que expongan sus argumentos a favor o en contra de la paralización de El cuerpo en llamas. "Las demandas, independientemente de su tipo, solo pueden ser inadmitidas a trámite de manera excepcional y cuando la ley lo establezca de manera explícita", dijo la letrada.

Actualmente, Rosa Peral está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por el asesinato de su novio, Pedro Rodríguez, junto a su amante, Albert López. Tanto los asesinos como la víctima eran miembros de la Guardia Urbana de Barcelona.

¿De qué trata El cuerpo en llamas?

El cuerpo en llamas cuenta en ocho capítulos que retratan el asesinato premeditado de un guardia urbano de Barcelona (España) a manos de Rosa Peral, la que era su pareja y el amante de esta: una historia real, macabra y cruel.

"Había una delgada línea que se tenía que encontrar, eran unos personajes un poco de barrio, pero con una propuesta estilística elegante", comentó la actriz Úrsula Corberó a EFE en septiembre de 2023, que transita en la serie por varias "Rosas": la go-gó choni de una discoteca de barrio, la chispeante compañera policial, sexy y desinhibida, o la madre tierna y juguetona.

Dirigida por el español Jorge Torregrosa con el guion de su compatriota Laura Sarmiento, El cuerpo en llamas engancha desde el minuto uno, a pesar de contar unos hechos reales que ocurrieron entre 2017 y 2020 y fueron muy mediáticos. Pero tanto la protagonista como el actor español Quim Gutiérrez y el resto del reparto logran dar cuerpo a unas vidas difíciles de comprender.

En septiembre de 2023, Netflix estrenó "El cuerpo en llamas", serie basada en Rosa Peral, condenada por el asesinato de su expareja.Fuente: Netflix

¿Qué opinó Rosa Peral de Úrsula Corberó?

La historia de Rosa Peral, una asesina española, se hizo conocida en Latinoamérica a través de la serie de Netflix El cuerpo en llamas. El crimen que perpetró conmocionó Europa, y para narrar su historia, la plataforma seleccionó a Úrsula Corberó para interpretarla. Ante el revuelo causado por el estreno, Peral expresó su opinión desde el Centro Penitenciario Mas d’Enric, donde cumple una condena de 25 años por el asesinato del policía Pedro Rodríguez. Reveló su descontento con la representación de la actriz española.

"La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era un papel muy tóxico. Dime, ¿en qué momento se me ha juzgado por ser tóxica o no tóxica? No hay una sentencia que me condene por ser tóxica o no", expresó Rosa Peral al periodista Carlos Quílez. "Yo ya he tenido un juicio, ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la condena que se me ha puesto y no la que me ponga por una serie", añadió en ese entonces. Además, cuestionó nuevamente a El cuerpo en llamas, ya que, según ella, supuso "un nuevo juicio mediático por culpa del morbo".

