Rosa Peral criticó la interpretación de Úrsula Corberó en la serie 'El cuerpo en llamas'

Latinoamérica pudo conocer la historia de Rosa Peral, una asesina española, a través de la serie de Netflix El cuerpo en llamas. El crimen que cometió remeció el continente europeo y, para contar la historia, la plataforma escogió a Úrsula Corberó para interpretarla.

Al ver el revuelo que causó el estreno, Peral se manifestó desde el Centro Penitenciario Mas d’Enric, donde cumple su condena a 25 años por el asesinato del policía Pedro Rodríguez, y reveló no estar contenta con la personificación de la actriz española.

“La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era un papel muy tóxico. Dime, ¿en qué momento se me ha juzgado por tóxico o no tóxico? No hay una sentencia en la que se me condene por tóxica o no tóxica”, dijo Rosa Peral para el periodista Carlos Quílez.

“Yo ya he tenido un juicio, ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la condena que se me ha puesto y no la que me ponga por una serie”, añadió. Además, cuestionó nuevamente El cuerpo en llamas, ya que, según ella, supuso “un nuevo juicio mediático por culpa del morbo”.

De acuerdo con medios españoles, la abogada de Rosa Peral quiso poner trabas a Netflix para que la serie no se estrenara. Sus reclamos por frenar su producción no prosperaron y solo logró que se respete la identidad de sus dos hijas donde, en la serie, solo sale una y con un nombre diferente, así como se reserva el nombre de su exmarido, el padre de las niñas, y su esposa actual.

¿De qué trata El cuerpo en llamas?

El cuerpo en llamas cuenta en ocho capítulos que retratan el asesinato premeditado de un guardia urbano de Barcelona (España) a manos de Rosa Peral, la que era su pareja y el amante de esta: una historia real, macabra y cruel.

"Había una delgada línea que se tenía que encontrar, eran unos personajes un poco de barrio, pero con una propuesta estilística elegante", comentó la actriz, que transita en la serie por varias "Rosas": la go-gó choni de una discoteca de barrio, la chispeante compañera policial, sexy y desinhibida, o la madre tierna y juguetona.

Dirigida por el español Jorge Torregrosa con guion de su compatriota Laura Sarmiento, El cuerpo en llamas engancha desde el minuto uno, a pesar de contar unos hechos reales que ocurrieron entre 2017 y 2020 y fueron muy mediáticos. Pero tanto Úrsula Corberó como el actor español Quim Gutiérrez y el resto del reparto logran dar cuerpo a unas vidas difíciles de comprender, salvo, como es el caso, que les veas evolucionar.

En la historia se mezclan diferentes ingredientes, como el hecho de pertenecer a un cuerpo policial, apuntó Gutiérrez, impecable en el cuerpo de un guardia urbano curtido de gimnasio (ganó ocho kilos de músculo para el rodaje) y con la mirada justa de amante apasionado o monstruo capaz de cualquier cosa.