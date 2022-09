Ryan Reynolds se graba mientras le realizan su primera colonoscopia. | Fuente: AFP

Ryan Reynolds recurrió a sus redes sociales para publicar un video donde se somete a una colonoscopia, examen médico utilizado para la detección del cáncer. Aunque el post resultó ocurrente para algunos de sus seguidores, el objetivo del actor fue generar conciencia sobre la detección temprana de la enfermedad.

Tras hacer una apuesta con su amigo Rob McElhenney, la estrella de 'Deadpool' dijo que se sometería a una colonoscopia a sus 45 años, la grabaría y la publicaría en sus redes sociales. Reynolds bromeó diciendo que sólo aceptaba el reto si Rob aprendía el idioma galés.

Pero lo que parecía un juego, terminó por convertirse en un "salvavidas" para el protagonista de 'Linterna Verde', según declaró su médico en el video. Gracias al examen, el especialista detectó un pólipo de un tamaño "extremadamente sutil", el cual pudo extraer durante la intervención, de lo contrario las posibilidades de desarrollar un cáncer habrían aumentado.

"No estoy bromeando ni estoy siendo demasiado dramático, esto es exactamente por qué hacemos el examen", le dijo el médico al actor. A esto agregó: "Estás interrumpiendo la historia natural de una enfermedad o de parte de su proceso que podría haber acabado en que desarrolle cáncer y causar una serie de problemas relacionados", agregó.



Cáncer de colón

El cáncer de colon es el tercer cáncer más común y una de las principales causas de muerte en el mundo, según las Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, el 75 % de casos se pueden prevenir con estilos de vida saludables y detección temprana.

Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física.

El Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. detalla que debido a que los síntomas de este tipo de enfermedad pueden ser confundidos con problemas intestinales, la historia clínica del paciente es fundamental; es decir, si hay antecedentes familiares de algún tipo de cáncer, la probabilidad es más alta.





