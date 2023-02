Ke Huy Quan se lleva el premio a Mejor actor de reparto, lo que lo coloca más cerca de los Oscar. | Fuente: Captura/ YouTube

Con un extraordinario camino en la temporada de premios, Ke Huy Quan se llevó el premio a Mejor actor de reparto en los SAG Awards, lo que lo coloca cada vez más cerca de ganar el Oscar 2023. Con un discurso de aceptación muy emotivo, el actor agradeció a su elenco y a su co-protagonista Michelle Yeoh.

"A todos aquellos que están luchando: sigan adelante porque un día los reflectores los encontrarán", dijo.

Su paso po 'Everything Everywhere All At Once', la cinta que lo está llevando a cosechar grandes reconomientos, llegó a él en 2021, después de años en los que el actor se alejó de la interpretación y se dedicó a trabajar como coordinador de stunts y ser asistente de dirección. Ganó un Globo de Oro por este mismo papel.

KE HUY QUAN! The Actor® is in great hands 🙌 pic.twitter.com/ipPyN7GqU0 — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023

Camino a los Oscar 2023

La cinta 'Everything Everywhere All At Once' lidera las nominaciones de los premios Oscar 2023 con 11 categorías, mientras que las cintas 'The Banshees of Inisherin' y 'All quiet on the western front' le siguen con nueve nominaciones cada una.

La cinta biográfica del Rey del Rock, 'Elvis', sumó ocho nominaciones en las categorías del Oscar 2023, incluyendo Mejor película.'The Fabelmans' la película autobiográfica de Steven Spielberg, logró siete nominaciones.

