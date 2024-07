“La mejor compañía”: Salvador del Solar y Ana María Orozco más enamorados que nunca en el estreno de 'Betty, la fea'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salvador del Solar volvió a acaparar las portadas desde que compartió públicamente los sentimientos que lo unen a Ana María Orozco, la protagonista de la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea. Los actores se dejaron ver de la mano en Miami y ahora aparecen juntos nuevamente en el estreno oficial de la serie que continúa la historia de Beatriz Pinzón en Prime Video.

Aunque han mantenido mucha discreción, Salvador y Ana María ahora abren sus corazones en sus redes sociales. Esta vez, mostraron su asistencia conjunta al evento organizado el miércoles por el servicio de streaming en los Estudios RCN en Bogotá. La actividad se realizó dos días antes del lanzamiento de los dos primeros episodios de Betty la Fea, la historia continúa.

Los mensajes de Salvador y Ana María

Ana María compartió dos imágenes junto a Salvador. En la primera, aparecen abrazados, mirando a la cámara y sonriendo. En la segunda, él le da un beso en la mejilla mientras ella sonríe a la cámara. Por su parte, Salvador publicó otra foto donde se les ve aún más juntos y felices. Ambas publicaciones fueron musicalizadas con la canción Religiones de Mario Duarte.



La letra de la canción dice: "Es que tu amor es la más sagrada de las religiones. Con un poco me sanas, con un poco me matas. Si me voy si me quedo, no más explicaciones. Al final de cuentas son dos los corazones". Duarte, un famoso cantante y actor colombiano, es conocido por interpretar al divertido Nicolás Mora en la ficción.



"Con la mejor compañía, Salvador del Solar", escribió Ana María junto a las fotos en Instagram, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo. Él respondió en sus redes sociales con un mensaje en el que invita al público a ver la serie, saluda al equipo detrás de la producción y describe a Ana María como una mujer "hermosa e inigualable".

Ana María Orozco y Salvador del Solar compartieron su amor en redes sociales.Fuente: Instagram: @anaorozcoof

Ana María Orozco y Salvador del Solar ya no ocultan el afecto que se tienen.Fuente: Instagram: @anaorozcoof

Los actores Ana María Orozco y Salvador del Solar y Yalile Giordanelli, productora ejecutiva de 'Betty, la fea'.Fuente: Instagram: @yaligiordanelli

¿Cómo comenzaron los rumores de romance?

Ana María Orozco y Salvador del Solar no ocultan el gran afecto que se tienen. Los rumores de un posible romance se avivaron cuando ambos actores compartieron una fotografía en Instagram, expresando lo que sienten el uno por el otro.



Con motivo del cumpleaños 51 de Ana María, la actriz que interpreta a Beatriz Pinzón Solano en la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, el actor peruano compartió una foto en la que aparece abrazándola, acompañada de una tierna dedicatoria.



“Feliz cumpleaños, Ana María Orozco. Hermosa. Qué alegría tan inmensa estar a tu lado y celebrar tu vida. Todo mi amor para ti, siempre”, escribió en Instagram el protagonista de Pantaleón y las visitadoras, añadiendo tres corazones.



Una semana después, Ana María y Salvador fueron vistos juntos durante una conferencia organizada por Prime Video en Miami. El actor peruano apareció de la mano de la protagonista de la serie, según un video publicado en redes sociales.

Salvador del Solar y Ana María Orozco avivaron los rumores de un posible romance con una publicación en redes sociales.Fuente: Instagram: @saldelsol

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis