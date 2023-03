Sam Neill interpretó al Alan Grant en 'Jurassic Park', un paleontólogo y experto en dinosaurios de fama mundial, especializado en Velociraptores. | Fuente: Twitter

El recordado protagonista de Jurassic Park, Sam Neill, lanzó su libro “Did I Ever Tell You This?”, en español “¿Alguna vez te dije esto?”, e hizo revelaciones que dejó atónitos a sus seguidores. Una de ellas fue que padeció de cáncer linfático y está luchando contra esta enfermedad que ya está en la etapa 3.

“El caso es que estoy mal. Posiblemente me esté muriendo”, escribió el intérprete de 75 años donde también admitió que tendrá que hacer sus cosas rápidamente, como referencia a su enfermedad.

Mientras grababa ‘Jurassic World: Dominion’, Sam Neill estuvo en quimioterapia después de que le diagnosticaran un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea, los ganglios y el hígado.

“No puedo fingir que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Esos momentos oscuros arrojan la luz en un claro resplandor, ya sabes, y me han hecho estar agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”, dice.

El libro del actor neozelandés sirvió como terapia, ya que lo hizo mientras estaba en tratamiento de cáncer. “No tenía nada que hacer. Me encanta trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé: '¿qué voy a hacer?’”, dijo.

De hecho, Sam Neill, reveló que escribir “le salvó la vida”: “Nunca tuve intención de escribir un libro. Pero a medida que avanzaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una especie de razón para vivir y me iba a la cama pensando: 'Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá'”.

"Jurassic World: Dominion", la última entrega

Chris Pratt, uno de los protagonistas de "Jurassic World: Dominion" junto con Bryce Dallas Howard, aseguró en mayo pasado a Today que esta será la última película de la franquicia.

“Treinta años en desarrollo: esta es la sexta película de Jurassic y es el final de esta franquicia”, expresó el actor. La conductora Savannah Guthrie le preguntó si realmente sería así. Y el respondió afirmativamente, alegando que se había reunido al elenco original de la primera trilogía con el de la segunda, y que eso era suficiente para pensar eso.

“Está el elenco original: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum; más el elenco de ‘Jurassic World’, todas nuestras historias convergen de una manera que es en gran medida un final”, manifestó.

Para Chris Pratt, trabajar con el elenco original, que solo apareció en la primera película, fue alucinante. “La primera vez que vi ‘Jurassic Park’, tenía 13 años, no tenía idea de que alguna vez sería actor... y estas personas estaban, como, cimentadas en mi mente como íconos… Así que trabajar con ellos, es un sueño hecho realidad”, indicó.

