La actriz Sandra Echeverría ha protagonizado telenovelas como "La usurpadora", "La bandida", entre otras. | Fuente: Instagram / Sandra Echeverría

La actriz mexicana Sandra Echeverría confesó el pasado 10 de julio que, hace diez años, fue víctima de bullying por parte de dos actores de Hollywood. Entonces, la artista buscaba abrirse un camino en la meca del cine estadounidense, donde hizo audiciones y participó en algunos proyectos.

Una de esas experiencias resultó bastante amarga para la intérprete de telenovelas como 'La usurpadora' y 'La bandida'. Precisamente, aquella que ocurrió junto a sus dos colegas, Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch, con quienes compartió roles en la película 'Savages', estrenada en 2012.

Desde su cuenta de Twitter, Sandra Echeverría recordó este incidente, con un mensaje que decía: "Me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. Dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Ya algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: bullying, no acoso".



Dirigida por el cineasta Oliver Stone, la película 'Savages' —basada en una novela de Don Winslow— también contó en su elenco con celebridades como Blake Lively, Benicio del Toro, Demián Bichir, Salma Hayek, John Travolta y Emile Hirsch.



Hace 10 años filmando #Savages me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo…(parte 1) — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

Sandra Echeverría y su amarga experiencia en 'Savages'

"Hace 10 años, filmando 'Savages', me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo", narró Sandra Echeverría en su tuit.

"Para que saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado de coraje. Yo toda lastimada bajé", prosiguió la actriz de 37 años.

"Decidí no decir nada y aguantarme pero los odié. Dos adolescentes soberbios famosos fueron capaces de hacer eso. También después en la premier Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él sí parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé", apuntó Echeverría.

Luego de recibir el apoyo de sus seguidores en Twitter, la protagonista de la bioserie de María Félix concluyó: "Hoy me volví a acordar. 10 años después, de cómo rebotaba yo en la camioneta mientras me trataban de lastimar y hoy si volviera a pasar definitivamente hubiera dicho algo".

