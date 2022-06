Sarah Jessica Parker habló por primera vez sobre su enemistad con Kim Cattrall, su compañera en "Sex and the city" | Fuente: AFP

Sarah Jessica Parker, la actriz de “Sex and the city”, se pronunció por primera vez sobre su distanciamiento de Kim Cattrall, en una reciente entrevista con “The Awards Chatter”, podcast de The Hollywood Reporter.

Para Sarah Jessica Parker, no se trata de una pelea entre ella y su ex compañera, ya que, según explicó, ella nunca se ha dirigido a Kim Cattrall verbalmente en ningún momento. “Ha habido una persona hablando”, señaló, dando a entender que una pelea necesita dos personas, y la única que ha participado es Cattrall.

“Nunca he pronunciado palabras de pelea en mi vida sobre nadie con quien haya trabajado. No hay una ‘pelea’ en curso. No ha habido ninguna disputa pública o disputa o conversaciones o acusaciones hechas por mí o por alguien en mi nombre. yo no lo haría”, expresó Sarah Jessica Parker.

¿Cuándo se produjo la ruptura entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall?

De acuerdo con la Sarah Jessica Parker, su distanciamiento se remonta al año 2017, cuando se contemplaba sacar una tercera película de “Sex and the city”. El proyecto no llegó a buen puerto tras las demandas de Kim Cattrall a Warner Bros., financiador y distribuidor del proyecto: darle luz verde a otro proyecto cinematográfico de esta última.

Desde entonces, los ataques de Catrall a Parker se volvieron frecuentes, llegando a decir que esta de haberla tratado mal durante las grabaciones de la serie. Incluso señaló que nunca fueron amigas.

“Pasé muchos años trabajando muy duro para ser siempre decente con todos en el plató, para cuidar a las personas, para ser responsable con las personas, tanto con mis empleadores como con las personas de las que siento que soy responsable. como productor del programa. Y simplemente no hay nadie más que haya hablado de mí de esa manera”, comentó Sarah Jessica Parker.

¿Por qué no estuvo Kim Cattrall en la secuela de “Sex and the city”?

Sarah Jessica Parker también habló con The Hollywood Reporter sobre la razón por la que Kim Cattrall no formó parte de la secuela de “Sex and the city”: “And Just Like That…”. Esto se debió a que la última ya había dejado en claro tiempo atrás que no quería tener nada que ver con un futuro proyecto y porque el resto del elenco tampoco se habría sentido cómodo con ella.

“Eso no es 'cerrarle la puerta', es solo aprender. Tienes que escuchar a alguien, y si está hablando públicamente sobre algo y no sugiere que es un lugar en el que quiere estar, o una persona con la que quiere jugar, o un entorno en el que quiere estar, llegas a una edad en la que dices: 'Bueno, escuchamos eso'”, explicó Sarah Jessica Parker.

En “And Just Like That…”, se explica la ausencia del personaje de Kim Catrall (Samantha Jones) por una disputa con el personaje de Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), que decidió prescindir de sus servicios como publicista, idea propuesta por el showrunner de la serie Michael Patrick King.

“Nos sentimos cómodos de seguir adelante sin ella y sin esa parte porque sabíamos lo que Michael quería hacer. Y pensamos que lo manejó maravillosamente”, agregó Parker.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.