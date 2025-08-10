Tatiana Merel conquista el título de Universal Woman Americas, un logro inédito para Perú

Merel, recordada por su paso por Bienvenida la tarde y su relación con Joselito Carrera, se convirtió en la primera peruana en obtener una corona en el certamen internacional de belleza.

Este domingo, la ciudad de Jaipur, en India, fue sede de la tercera edición del certamen Universal Woman, que reunió a 38 candidatas de diferentes países. Aunque el título principal fue para la representante de Puerto Rico, la peruana Tatiana Merel logró un hecho histórico: obtener por primera vez para el país la corona de Universal Woman Americas.

Durante la pasarela inicial, Tatiana lució un sari color mostaza y recibió aplausos del público al presentarse como: “Universal Woman Perú”. Luego del desfile, se anunciaron las 25 semifinalistas, entre las que figuró la modelo peruana.

Top 25 y Top 13 del Universal Woman 2025

Tras entregar algunos premios especiales, se reveló los nombres de las 25 semifinalistas, entre ellos el de Tatiana Merel. Más adelante, durante la ronda de traje deportivo, fue presentada como madre de dos hijos y apasionada por el empoderamiento femenino.

Minutos después, la peruana volvió a ser nombrada al anunciar el Top 13, junto a las representantes de India, Vietnam, Colombia, Camerún, República Dominicana, España, Brasil, Arabia, Ecuador, Puerto Rico, Venezuela y Filipinas.

Tatiana Merel, Universal Woman Americas 2025, posa junto a las demás reinas continentales de esta edición.Fuente: YouTube: @universalwomanofficial

Top 5 y coronas continentales

En la pasarela de traje de noche, Tatiana llevó un vestido borgoña de corte sirena, cubierto con detalles florales y encaje. Aunque no ingresó al top 5, integrado por Venezuela, Puerto Rico, España, Ecuador y Brasil, la noche trajo una recompensa especial: anunciaron que Tatiana Merel había sido coronada Universal Woman Americas 2025, la primera peruana en lograrlo.

Completaron el cuadro de reinas continentales: Gazal Sachdev de India (Asia), Chia Doreen de Camerún (África), Nathalee de Armas de Cuba (Caribe), Ha Bich Ngoc de Vietnam (Pacífico), Briar Kerapa de Nueva Zelanda (Oceanía) y Madli Visar de Estonia (Europa).

Ivana Irizarry, de Puerto Rico, fue coronada como Universal Woman 2025.Fuente: YouTube: @universalwomanofficial

Ivana Irizarry, Universal Woman 2025

El certamen concluyó con el cuarto lugar para Brasil, el tercero para Ecuador, el segundo para Venezuela y el primero para España. La gran ganadora, Ivana Irizarry de Puerto Rico, se quedó con el título de Universal Woman 2025, marcando el primer triunfo para su país.

"Toda mujer tiene el poder de cambiar el mundo. Una mujer universal no solo posee belleza, sino, y más importante, visión, actitud y amor. Eso es exactamente quien soy", dijo Ivana, quien sucede a la filipina María Gigante, minutos antes de ser coronada.

Madre de dos hijos, modelo y deportista, Tatiana Merel alcanzó el Top 10 en el Miss Perú Universo 2024.Fuente: Instagram: @universalwomanofficial

¿Quién es Tatiana Merel?

Tatiana Merel es modelo y deportista. Debutó en la televisión peruana a mediados de los 2000 como modelo del programa Bienvenida la tarde. Tuvo una relación con Joselito Carrera, con quien tiene un hijo.

En Instagram, comparte contenido sobre vida saludable y su trabajo en campañas publicitarias. En 2024, participó en el Miss Perú Universo representando a Lima Capital, donde llegó al Top 10.

