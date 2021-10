Sean Penn y Leila George acabaron con su matrimonio tras un año de casarse. | Fuente: AFP

Sean Penn y Leila George se divorcian. Tras cuatro años de noviazgo y apenas un año de matrimonio, el actor de 61 años y la actriz de 29 años han decidido poner fin a su historia de amor. La australiana presentó una solicitud de disolución en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

La pareja se casó en agosto del año pasado, en plena pandemia, en una ceremonia celebrada por videoconferencia. "Ha sido una boda Covid. Con eso me refiero a que la ofició un funcionario del condado por Zoom y nosotros estábamos en casa, con mis dos hijos y su hermano, y así lo organizamos todo", reveló Penn en una entrevista.

Este es el tercer divorcio que vive Sean Penn. El primero fue en Madonna en 1989, el segundo fue con Robin Wright en 2007, con quien tuvo dos hijos, Dylan Frances y Hopper Jack. También tuvo una relación con Charlize Theron, que acabó en 2015.

La historia de amor de Sean Penn y Leila George

Sean Penn y Leila George iniciaron su relación en 2016 y el Daily Mail publicó una foto de la pareja en Hawai. Unos días antes la actriz compartió una foto de ellos en su cuenta de Instagram grabando el audiolibro Bob Honey Who Just Do Stuff: A Novel , una distopía escrita por el actor, en la que un empresario estadounidense trabaja a tiempo parcial como asesino.

Desde ese momento, la pareja llevó una vida muy discreta hasta ahora que ya se ha hecho público su divorcio. Aún no se sabe las razones de esta decisión, sin embargo, ha sorprendido mucho a los fans de los actores. Solo queda esperar a un comunicado oficial sobre esta situación.

