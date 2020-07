Selena Gomez lanzó fundación para tratar la salud mental en su cumpleaños número 28. | Fuente: Instagram

Selena Gomez decidió celebrar su cumpleaños número 28 lejos de las reuniones o fiestas ya que, en vez de eso, prefirió anunciar que creará una fundación que ayude a las personas con enfermedades mentales.

‘Rare Impact Fund’ será el nombre de la organización y estará dedicada a quienes tengan bajos recursos y no puedan tratarse en un hospital. Esta iniciativa forma parte de su compañía de belleza, ‘Rare Beauty’, y tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares para que, en 10 años, puedan cubrir los gastos en tratamientos a las comunidades que no tienen acceso a la salud.

En una entrevista con la revista Forbes, Selena Gomez explicó que es necesario crear este tipo de fundaciones para la sociedad ya que, como ella, hay muchos que han pasado por este tipo de situaciones:

“He sido abierta con mis propias luchas personales de salud mental y me he visto afectada por sentir menos. A través de mi apertura, también he escuchado de muchos jóvenes que han luchado durante años, por lo que esto es algo muy cercano a mi corazón”, aseguró.

Para lograr el objetivo planteado para ‘Rare Impact Fund’, su marca de belleza donará el 1% de todas sus ventas. Si llega a lograrse, será una de las entidades de salud mental más grande. Por su parte, Gomez espera que las personas puedan ir a tratarse y contarle sus problemas a los especialistas:

“El simple hecho de que haya comunidades desatendidas es un problema. Hay personas que no tienen acceso adecuado a Internet para comenzar a buscar ayuda, y mucho menos poder pagar los recursos o el precio de los medicamentos que puedan ser necesarios. Todos deberían tener acceso a los recursos de salud mental adecuados, así como a la atención médica en general”, finalizó.

Cabe resaltar que Selena Gomez sufría de ansiedad y depresión debido a la fama que la consumía y a su tormentosa relación con Justin Bieber.