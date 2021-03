Selena Gomez planea retirarse de la música después de lanzar su disco "Revelación". | Fuente: Instagram

A pocos días de lanzar su cuarto disco de estudio “Revelación”, Selena Gomez dejó entrever que este podría ser el último intento en la industria musical ya que siente que no hace lo suficiente para su público.

Tras ofrecerle una entrevista exclusiva a la revista Vogue, la exchica Disney se sinceró y comentó que, luego de estrenar su álbum “Rare” (2020) con el que obtuvo su primer número uno en la lista de los Billboard Hot 100, se sintió frustrada de que no haya sido reconocida en los premios.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, “¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto? Sentí que “Lose You to Love Me” era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente”, dijo Selena Gomez.

La actriz de ascendencia mexicana comentó que esto la ha llevado a la difícil decisión de querer retirarse de la música, después del lanzamiento de “Revelación”. “Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música. Necesito tener cuidado”, confesó.

“REVELACIÓN”: DISCO COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL

Aunque esto aún no es definitivo, Selena Gomez dice que lo está meditando detenidamente, mientras tanto el próximo 12 de marzo lanza su primer álbum completamente en español, del que ya se han desprendido los temas “De una vez” y “Baila conmigo”, que se volvió hit al unirse con el cantante urbano Rauw Alejandro.

Este material discográfico está producido por Tiny, el mismo que trabaja con Bad Bunny, y todo este trabajo fue una manera de abrazar sus raíces ya que todas las canciones son en nuestro idioma.

Tras tomar clases intensivas de español, sintió que “Revelación” es un regalo para toda su fanaticada latina:

“El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia. Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo. Gran parte de mi base de fans es latina, y les he estado diciendo que este álbum iba a suceder durante años. Pero el hecho de que salga durante este tiempo específico es realmente genial”, concluyó Selena Gomez.

