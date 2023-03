Selena Gomez es cantante y exestrella Disney; mientras que Zayn Malik fue integrante de la boy band One Direction. | Fuente: Composición

¿Nueva relación a la vista? Selena Gomez fue vista con Zayn Malik en una cena romántica. Ambos artistas coincidieron en Nueva York y fue una de las anfitrionas del lugar quien dio detalles de su cita.

De acuerdo con su declaración, la actriz y el exintengrante de One Direction estuvieron tomados de la mano y se dieron un beso cuando se sentaron. A pesar de que no hay fotos de ambos juntos, la revista People recordó cuando Gomez dijo que Malik era su crush.

Como se saben, las celebridades han mantenido relaciones muy mediáticas. Por un lado, Selena Gomez tuvo un romance de años con Justin Bieber, quien ahora está casado con la modelo Hailey Bieber. Después con The Weeknd, quien le dedicó la canción ‘Call Out My Name’.

Por otro lado, Zayn Malik estuvo con la cantante Perrie Edwards, ex Little Mix. Tiempo después, estuvo con la supermodelo Gigi Hadid, con quien tiene una hija llamada Khai.

Entertainment Tonight confirms Selena Gomez and Zayn Malik's New York date and reveals they were holding hands and kissing. pic.twitter.com/3dobzGx2XH — Pop Tingz (@ThePopTingz) March 24, 2023

¿Por qué Zayn Malik y Gigi Hadid terminaron su relación?

Un tormentoso final. Zayn Malik y Gigi Hadid se separaron, luego de seis años de relación y una hija de por medio, en medio de las acusaciones de la madre de la modelo, Yolanda Hadid, contra el cantante británico por agredirla físicamente. Las estrellas se convirtieron en padres en septiembre del año pasado.

Según el medio especializado TMZ, el ex integrante de One Direction enfrenta cuatro cargos en su contra por acoso y agresión. Hasta el momento, no los ha negado ni ha admitido su culpabilidad, por lo que tendrá que pagar una multa y estará en libertad condicional durante 90 días por cada acusación, por ende, serán 360 días en total.

Además, Zayn Malik tendrá que recibir una terapia obligatoria: asistir a una clase sobre gestión de la ira y un programa enfocado en la violencia doméstica. Al ser publicado este reporte, el intérprete se comunicó con TMZ –y también compartió un comunicado en Twitter– para brindar su versión de los hechos y se declaró inocente:

“Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid. Por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y podamos solucionar estos problemas en privado es contra la violencia doméstica”, se lee en el mensaje de Malik. “Siempre he tratado de mantener mi vida privada, y deseo crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca”, añadió.

