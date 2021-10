Según un reporte de TMZ, Zayn Malik y Gigi Hadid rompieron luego de un incidente entre el cantante y la madre de la modelo. | Fuente: AFP

Un tormentoso final. Zayn Malik y Gigi Hadid se separaron, luego de seis años de relación y una hija de por medio, en medio de las acusaciones de la madre de la modelo, Yolanda Hadid, contra el cantante británico por agredirla físicamente. Las estrellas se convirtieron en padres en septiembre del año pasado.

Según el medio especializado TMZ, el ex integrante de One Direction enfrenta cuatro cargos en su contra por acoso y agresión. Hasta el momento, no los ha negado ni ha admitido su culpabilidad, por lo que tendrá que pagar una multa y estará en libertad condicional durante 90 días por cada acusación, por ende, serán 360 días en total.

Además, Zayn Malik tendrá que recibir una terapia obligatoria: asistir a una clase sobre gestión de la ira y un programa enfocado en la violencia doméstica. Al ser publicado este reporte, el intérprete se comunicó con TMZ –y también compartió un comunicado en Twitter– para brindar su versión de los hechos y se declaró inocente:

“Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid. Por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y podamos solucionar estos problemas en privado es contra la violencia doméstica”, se lee en el mensaje de Malik. “Siempre he tratado de mantener mi vida privada, y deseo crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca”, añadió.

Zayn Malik y Gigi Hadid se convirtieron en padres en septiembre del 2020 después de cinco años de relación. | Fuente: Instagram/@gigihadid

“En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no hablar de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja, que entró a nuestra casa mientras mi pareja no estaba”, detalla Zayn Malik sobre la pelea entre él y la madre de Gigi Hadid. “Esto era y sigue siendo un asunto privado, pero parece que por ahora hay división, a pesar de mis esfuerzos por arreglarlo y volver a nuestra vida pacífica para criar a mi hija de la manera que merece”.

Zayn Malik y Gigi Hadid se separan, según People

Zayn Malik y Gigi Hadid se conocieron a finales de 2015, luego de que el artista anunciara su salida definitiva de la popular boyband One Direction. Por su parte, ella comenzaba a hacerse notar en el mundo de la moda como una de las mejores modelos de ese entonces. Rompieron en dos ocasiones, primero en 2018 y, por segunda vez, en 2019.

En septiembre de 2020, se convirtieron en padres y la prensa estadounidense informó que dieron la bienvenida a una niña, a quien nombraron Khai. Durante la propagación de la COVID-19, los dos se mantuvieron en confinamiento en la granja de la familia Hadid en Pensilvania, Estados Unidos.

De acuerdo a fuentes de la revista People, Zayn Malik y Gigi Hadid dieron fin a su romance en medio de la polémica por la presunta agresión del cantante contra Yolanda Hadid durante una discusión del pasado 29 de septiembre. Ninguna de las celebridades ha hecho brindado declaraciones sobre el estado de la relación.

